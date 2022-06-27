İzmir’e 444 yeni polis aracı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne hayırseverlerin katkıları ile alınan 222 yeni polis aracının teslim törenine katıldı. Bakan Soylu, "Bir ilde araçlarla ilgili ne kadar bağış toplanırsa, bir o kadarını da biz Türk Polisi Güçlendirme Vakfı aracılığıyla o ile gönderiyoruz. Bağışlarla alınan 222 araca karşılık, biz de Türk Polis Teşkilatı'na yakın zamanda Ankara'dan İzmir'e 222 araç daha göndereceğiz. Böylece 444 olacak" dedi. İzmir'de 2016 yılında 9 bin 900 polis görev yaparken, şuan da bekçilerle birlikte 13 bin 550 emniyet gücünün görev yaptığından bahseden Bakan Soylu, "Özellikle İzmir'de evden hırsızlık günde 21'den 7'ye düştü. Bunu daha çok düşürmeliyiz. Hırsızlıkta İzmir'de yüzde 30 azalış var. Kapkaçta yüzde 52.7'lik azalış var. Bugün İzmir polisi, başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. 280 bin sentetik hap Mersin'den İzmir'e gelirken yakalandı. Uyuşturucuyla Mücadele Günü olması nedeniyle tebrik ve teşekkür ediyorum" diye konuştu. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de, İzmirlilerin rahatı ve huzuru için bu araçların tedarik edilmesinin önemli olduğunu ifade etti.



12 YENİ NESİL ARAÇ

Çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini ifade eden İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de, envantere katılan araçların içinde 12 adet yeni nesil olay yeri inceleme aracının da olduğunu ifade etti. Bakan Soylu ve bağışçılar, törende sembolik anahtar teslim törenini gerçekleştirdi. Soylu, törenin ardından İzmir Valiliğine geçerek Şeref Defteri'ni imzaladı.



■ METİN BURMALI

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