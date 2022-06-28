CHP’de ilçelere operasyon kapıda/ Kulağıma Gelenler

CHP İzmir'de bu dönem içinde birçok ilçe başkanı değişti ya da İl Yönetimi tarafından görevden alındı. Seçim öncesi ilçe yönetimlerinde yeni bir revizyon hazırlığı yapıldığı öne sürüldü.

Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın talimatıyla seçim takvimi açıklandıktan sonra İzmir'de de bazı ilçelerde başarısız bulunan ilçe başkanlarıyla yola devam edilmeyeceği konuşuluyor. Şu anda ilçe yönetimlerinin görevden alınması halinde 45 gün içinde olağanüstü ilçe kongresi yapılması gerekiyor. Ancak seçim takvimi açıklandıktan sonra yapılacak değişikliklerde kongre şartı bulunmuyor. Atamalarla da yola devam edilebiliyor. İşte bu nedenle ilçelerdeki değişiklikler için seçim takviminin açıklanmasının beklendiği kaydediliyor.

ERHAN GÜLENÇ