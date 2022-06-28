İzmir su kesintisi 28 Haziran Salı

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri olacak? İZSU bugüne ait arıza ve çalışma kaynaklı su kesintilerini duyurdu. İşte 28 Haziran Salı İzmir su kesintisi detayları...
İZSU bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri paylaştı. İzmir'de suların ne zaman geleceği ve hangi ilçelerde su kesintileri olacağı araştırılıyor. Bazı ilçelerde 9 saati bulan su kesintileri olması bekleniyor. İşte 28 Haziran Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri olacak? İZSU bugüne ait arıza ve çalışma kaynaklı su kesintilerini duyurdu. İşte 28 Haziran Salı İzmir su kesintisi detayları...
BAYRAKLI MUHİTTİN ERENER, ÇAY, ÇİÇEK, ADALET, R.ŞEVKET İNCE, BAYRAKLI
28.06.2022 saat 10:40 ile 13:40 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
BERGAMA ULUCAMİİ, KURTULUŞ, TALATPAŞA
28.06.2022 saat 08:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA ATATÜRK
28.06.2022 saat 10:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
ÇİĞLİ EVKA-2, AYDINLIKEVLER, AHMET TANER KIŞLALI
28.06.2022 saat 09:55 ile 10:55 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERES ÇATALCA
28.06.2022 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERES YENİKÖY
28.06.2022 saat 10:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ ÜZÜMLÜ, BEBEKLER, DEREUZUNYER, TOSUNLAR, KARADOĞAN, KÖSELER, ORTAKÖY, ÇAMYAYLA, SUÇIKTI, ÇOBANLAR, ARTICAK, DEMİRCİLİ
28.06.2022 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.