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İzmir su kesintisi 28 Haziran Salı

İZSU bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri paylaştı. İzmir'de suların ne zaman geleceği ve hangi ilçelerde su kesintileri olacağı araştırılıyor. Bazı ilçelerde 9 saati bulan su kesintileri olması bekleniyor. İşte 28 Haziran Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...