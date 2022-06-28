İzmir’de çevik kuvvetin zorlu eğitimi! PAK timi olası afetlere hazırlanıyor

"İNSAN HAYATINA DOKUNMAK İÇİN PAK'A KATILDIM"

PAK timinde görev yapan 4 kadın polisten biri olan Kübra Culvaz da 4 yıl önce mesleğe başladığını, arama kurtarma birliği kurulacağını öğrenince başvuru yaptığını söyledi.

Zorlu eğitimlerle afetlere fiziki ve psikolojik olarak hazırladıklarını aktaran Culvaz, "İnsan hayatına dokunmak, insanlara bir şeyler katmak için PAK'a katılmayı tercih ettim. Eğitimlerimizde kendimizi fiziki ve psikolojik olarak hazırlandığımız için bize zor gelmiyor. İnsan hayatına dokunmak büyük bir gurur ve mutluluk yaratıyor." diye konuştu.