Kendi kendine Japonca öğrenip burs kazandı

İZMİR'İN Tire ilçesinde, lise öğrencisi 17 yaşındaki Doğukan Kıran kendi kendine öğrendiği Japonca sayesinde Japonya Milli Eğitim Bakanlığı'nın sağladığı 'Kakehashi Bursu'nu kazandı. Başarılı öğrenci gelecek yıl Japonya'ya giderek 1 yıl boyunca ücretsiz burslu eğitim görecek. Azmiyle parmak ısırtan Sosyal Bilimler Lisesi 9.'uncu sınıf öğrencisi Kıran'ın ilginç hikayesi çocukluk yıllarında başladı. Japon kültürüne karşı sempati duyan genç adam önce Japonca öğrenmeye karar verdi. Bunu da kendi imkanları ile başardı. İnternet üzerinden boş zamanlarında Japonca çalışan Kıran bir hayli zor olan dili azmi sayesinde öğrenmeyi başardı. Japonya'da eğitim görmeyi kafasına koyan Kıran zorlu süreci şöyle anlattı. "Japoncam, yeterli seviyeye ulaşınca dünya genelinde faaliyet gösteren uluslararası kültür değişim programı 'American Field Service' AFS'nin düzenlediği sınava katıldım. Japonca sorulardan oluşan bu sınavı da geçince, Japonya Milli Eğitim Bakanlığı'nın sağladığı 'Kakehashi Bursu'nu kazanmış oldum. Önümüzdeki yıl Japonya'ya giderek 1 yıl boyunca ücretsiz burslu eğitim alacağım. Hayallerimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum." ■ NADİR UYSAL

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