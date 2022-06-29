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Haberler İzmir İlk kez İzmir'de görücüye çıktı! 2 bin 300 yıllık Eros figürü

İlk kez İzmir'de görücüye çıktı! 2 bin 300 yıllık Eros figürü

Mitolojide aşk tanrısı olan 'Eros'un tasvir edildiği, 2 bin 300 yıllık figür, arkeolojik kazılarda bulunduktan 42 yıl sonra İzmir Arkeoloji Müzesi'nde sergiye çıkarıldı.

İHA

29.06.2022, 10:47 Güncelleme Tarihi: 29.06.2022, 10:49

Yunan mitolojisinde 'Ares' ile 'Afrodit'in oğlu olan, aşk ve şehveti temsil eden 'Eros'un tasvir edildiği, 2 bin 300 yıllık kulp figür, 1980 yılında Muğla'nın Milas ilçesinde yapılan arkeolojik kazılarda bulundu.

İlk kez İzmir’de görücüye çıktı! 2 bin 300 yıllık Eros figürü

Helenistik döneme ait ve 4,5 santimetre yüksekliğe sahip olan, pişmiş toprak malzemeden yapılmış kulp, İzmir Arkeoloji Müzesi'nin fuaye salonunda, cam fanusta ilk kez sergilenmeye başlandı.

İlk kez İzmir’de görücüye çıktı! 2 bin 300 yıllık Eros figürü

İzmir Müze Müdür Yardımcısı İhsan Tercan, "Çok önemli buluntu. 2 bin 300 yıllık. Bir kaba ait kulp. Helenistik döneme ait eser. Mitolojide aşkın tanrısıdır

İlk kez İzmir’de görücüye çıktı! 2 bin 300 yıllık Eros figürü

Esere ilgi çok güzel. Okulların da tatil olmasıyla yoğun ziyaret var. Yaz mevsiminin etkisiyle de yabancı konuklarımız da müzeyi ziyaret ediyor" dedi.

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