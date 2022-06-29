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Haberler İzmir İzmir açıklarında can pazarı! Su alan lüks tekneden 10 kişi kurtarıldı

İzmir açıklarında can pazarı! Su alan lüks tekneden 10 kişi kurtarıldı

İzmir Seferihisar açıklarında içinde 10 kişinin bulunduğu bir yat su almaya başladı. Gelen ihbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekibi, suyun altına gömülmeye başlayan yattaki 10 kişiyi kurtardı.

AA

29.06.2022, 16:59 Güncelleme Tarihi: 29.06.2022, 17:07

İzmir açıklarında can pazarı! Su alan lüks tekneden 10 kişi kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında su alan yattaki 10 kişi, tahliye edilerek karaya çıkarıldı.

Doğanbey Adası açıklarında Kapky isimli motoryatın su almaya başladığı ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekibi sevk edildi.

Bir bölümü suyun altında kalan yattaki 10 kişi, Sahil Güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı.

Sığacık Limanı'na getirilen 10 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yatın, içine dolan suyun boşaltılması ve karaya çekilmesi için çalışma başlatıldı.

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