İzmir kokarken Brüksel’e sıfır karbondan bahsetmeye gidiyor

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e, İzmir Körfezi'ndeki kirlilik ve kötü koku üzerinden yüklendi.

Soyer'in yağmur suyu ve kanalizasyon ayrıştırma hatları ayrılmadığı için koku oluştuğuna yönelik açıklamasının itiraf niteliğinde olduğunu dile getiren Kaya, "İzmir'deki kokunun sebebi CHP'dir. Evimizde balkona çıkamıyoruz, Sayın Soyer ise Brüksel'de sıfır karbon derdinde. İzmirlinin aklıyla alay ediyor. İzmir kokuyor, sen Brüksel'e sıfır karbondan bahsetmeye gidiyorsun. Olacak iş mi? Altyapı çökmüş, derelerin temizlenmiyor, daha yağmur ayrıştırma kanallarını yapmamışsın, İzmir'i kokutmuşsun, Brüksel'e gideceksin sıfır karbondan bahsedeceksin! Keşke 3 yıl boyunca bizi dinleseydin, Pandemi sürecinde belediyelere altyapı çalışmaları için muazzam imkanlar çıktı. Salgın döneminde 1 TL bile kesilmeden yatırım yapabilme imkanı vardı, trafik de müsaitti. Burada DSİ ve bakanlıkların üzerine düşen hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.

YÜCEL'E ANKET TEPKİSİ

Atilla Kaya, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in anket çalışmasına yönelik açıklamasına da sert tepki gösterdi.