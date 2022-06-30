Bakıcı kabusu

KARŞIYAKA'DA yaşayan bir çocuk babası eczacı Necati Altın'a, 2017 yılında Alzheimer ve Parkinson teşhisi kondu. 2019 yılında da tekerlekli sandalyeye mahkum olan Altın'a, kızı Banu Altın, bir danışmanlık şirketi aracılığıyla bakıcı olarak Aynur K.'yı (47) tuttu. Çalıştığı dönemde eve gelen akrabası G.E'nin, babasından sürekli iş kuracağım bahanesi ile borç para istediğini öğrenen Banu Altın, iddiaya göre bakıcısı Aynur K'nın kurduğu tuzağa düştü.

YÜKLÜ MİKTARDA PARA ÇIKIŞI

AYNUR K'nın iddiaya göre Banu Altın'a, "Benim Kemalpaşa Gökçeyurt Köyü'nde arazim var. O araziye bir prefabrik ev yapalım. Böylece G.E. de para istemeye gelemez" önerisinde bulundu. Altın ailesine kuzeni olarak tanıştırdığı erkek arkadaşı Yücel A. (45) ile yaşlı adamı götürmek için önce panelvan bir araç aldıran bakıcı Aynur K, ardından bakımını üstlendiği Necati Altın'ı Manisa Turgutlu'daki akrabalarının evine, oradan da yapımı tamamlanan Kemalpaşa'daki prefabrik evine götürdü. Yaşlı babasını haftada bir görmeye giden kızı Altın, bankada 1 milyon lira nakit parası olan babasının hesaplarından bir süre sonra yüklü miktarda para çıkışları olduğunu fark etti.

KORONADAN VEFAT ETTİ

BANU Altın, akli dengesi yerinde olmayan babasına vasi tayin edilmek için, avukatları Kurtuluş Kanat ve Büşra Nur Dündar aracılığıyla mahkemeye başvurdu. Bu sırada koronavirüs aşıları da zamanında yapılmayan yaşlı babasının banka hesaplarına tedbir koydurttu. Altın'ın parası ile kızına karşı avukat tutan Aynur K, yaşlı adamı kızına jandarma zoru ile teslim ederken, kredi kartı ve banka hesabından 700 bin liraya yakın para harcandığı tespit edilen talihsiz adam, 2021 yılında daha iyi bakılması için kızı tarafından Güzelbahçe'deki özel bir huzurevine yatırıldı. İddiaya göre iki ay sonra oda arkadaşı olarak yanına konulan bakıma muhtaç hastalardan M.S.'den koronavirüs bulaşan Altın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

"ADALETE GÜVENİYORUZ"

BANU Altın, bakıcı Aynur K. ile Yücel A.'ya 'Kendini savunamayacak durumda olan ve algılama yeteneği zayıf olan kişiye karşı zincirleme dolandırıcılık' ile 'Başkasına ait kredi kartını ve banka kartını zincirleme izinsiz kullanma' suçlarından, huzurevine de 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan dava açtı. Avukat Kurtuluş Kanat, "Müvekkilimizin babası akıl sağlığının yerinde olmamasından yararlanılarak dolandırılmıştır. Suç duyurusunda bulunduk. Türk adaletine güveniyor ve şüphelilerin gereken cezayı alacakları inancındayız" dedi.

METİN BURMALI