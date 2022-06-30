Eşinin hayatını kabusa çevirmişti! O caninin aldığı ceza belli oldu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 21 Mayıs 2019'da gerçekleşen olayda Onur Akman, tartıştığı eşi Manolya Akman'ı av tüfeğiyle yaraladı. Ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan kadının sol bacağı, diz kapağından kesildi. Tutuklanan Onur Akman hakkında, "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açıldı.





İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Onur Akman, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşma salonunda, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu.



Katılan avukatları sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ederek cezada herhangi bir indirim uygulanmamasını talep etti. İddia makamı ise önceki celse mahkemeye sunduğu esasa ilişkin mütalaayı tekrarladı.





Karar öncesi son sözü sorulan Onur Akman, "Her şey ortada. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Öldürme niyetiyle ateş etmedim. Böyle bir evlilik hayal etmedim. Mutlu bir yuvam olsun istedim. Allah kimseye böyle bir olay yaşatmasın. İnşallah o da hayata tutunur" dedi.



Verilen aranın ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, Akman'ı kasten yaralama suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırırken, olayda silah kullanılması ve olayın eşe karşı işlenmesi sebebiyle cezayı 4 yıl 6 ay hapis cezasına çevirdi. Mahkeme heyeti, söz konusu olayda Manolya Akman'ın organ kaybı sebebiyle Onur Akman'ın cezasını 13 yıl 6 ay hapis cezasına çevirdi. Heyet, sanığın cezasında herhangi bir indirim uygulamadı.

İzmir'de eşini vurup bacağının kesilmesine neden olan cani: Böyle bir evlilik hayal etmedim