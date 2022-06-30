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İzmir'de nefes kesen kurtarma operasyonu

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında karaya 75 deniz mili uzaklığında bulunan bir balıkçı teknesinde kalp krizi şüphesiyle rahatsızlanan bir vatandaş, Sahil Güvenlik Helikopteriyle denizden kurtarılarak hastaneye ulaştırıldı.

İHA

30.06.2022, 18:38

İzmir’de nefes kesen kurtarma operasyonu

Olay, dün saat 19.55'te Seferihisar ilçesi açıklarında Türk Deniz Arama Kurtarma Bölgesi batı sınırında meydana geldi. Karaya 75 deniz mili uzaklıkta seyir halinde olan balık avlama gemisinde bir kişinin kalp krizi geçirdiği şüphesiyle rahatsızlanması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığına ihbar verildi.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, helikopter ve botla bölgeye gitti. Helikopterden sarkıtılan halatla beraber tekneye inen ekipler, hastayı halata bağlayarak helikoptere taşıdı.

Hasta vatandaş, helikopterle bölgeden tahliye edilirken, saat 21.10'da Ege Üniversitesi Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Vatandaşın sağ ve bilinci açık olarak hastaneye ulaştırıldığı bildirildi.

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