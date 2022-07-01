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Haberler İzmir ‘Pis kokunun kaynağı şehri yönetemeyenler’

‘Pis kokunun kaynağı şehri yönetemeyenler’

1.7.2022

‘Pis kokunun kaynağı şehri yönetemeyenler’
MHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Hasan Kalyoncu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Körfez'de oluşan kokunun nedeni ve çözümü hakkında yaptığı açıklamaya yanıt verdi. Problemin temelinin Çiğli Arıtma Tesisi'ne yağmur suları ile pis suların birlikte verilmesi olduğunu söyleyen Soyer'i eleştiren Kalyoncu, "Problemin birinci kaynağı kanalizasyon sitemleri ile yağmur suyu kanallarının ayrılmamış olması. İkincisi arıtma tesislerinin modernizasyonu sağlanmalı ve kapasite artırımı kesinlikle yapılmalıdır. Üçüncüsü Körfez'e doğrudan giriş yapan atık su deşarjı engellenmeli. Dördüncüsü Körfez'i besleyen akarsuların kirlilik kontrolleri yapılmalı. Beşincisi de Körfez havzasında iyi tarım uygulamaları teşvik edilmeli. Kendisi üç yılı geçti partisi on yıllardır yerel yönetimin başında, şimdi çözüm arıyorlar. Tüm sorunların kaynağı bu şehri yönetemeyen ve maalesef sorumluluk makamında olan sizsiniz" dedi.
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