Başkan Sürekli’den oda ve derneklere ziyaret

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, gönül seferberliği programları çerçevesinde dernek ve oda ziyaretlerine devam ediyor. 3. Bölge Eczacı Odası, İzmir Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma Derneği ile İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nda başkan ve yönetimlerle bir araya gelen Sürekli, talep ve önerileri dinleyip yerel ve genel siyasete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'KONUYU SAPTIRIYORLAR'

Bazı muhalefet partilerinin enerjilerini dedikodu ve yalanlar üzerine harcadığını, AK Parti hükümetinin ise her alanda daha güçlü bir Türkiye inşa etmek için çaba harcadığını söyleyen Başkan Sürekli, "Esnafımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, milletimizin yanında oluyoruz. İzmir yerelinde iktidarlar, ne verdikleri sözleri tuttular ne de sorunlara çözüm ürettiler. Israrla konuyu farklı yönlere saptırmaya, milletin aklıyla alay etmeye çalışıyorlar. Neyin ne olduğunu milletimiz görüyor. Basmane'ye, Alsancak'a alt geçit yapacaklardı, yapmadılar. Siyaset çözüm odaklı olmalıdır, tarafları dinleyip ortak bir paydada buluşmak için çaba harcamak gerekir. İnkârla algıyla yalanla uğraşanlar milletin sorunlarına kulak tıkayanlar, sandık geldiğinde cevabını alacak. Bizler elçiyiz, çözüm üretme noktasında her zaman sivil toplum kuruluşlarının, vatandaşlarımızın ve esnafımızın yanındayız" ifadelerini kullandı

'BİZİ ZİYARET EDEN İLK BAŞKAN SİZ OLDUNUZ'

3. Bölge Eczacı Odası Başkanı Tuncay Sayılkan, İzmir Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Doğan Türker ile İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ertuğrul Davudoğlu, Başkan Sürekli'ye teşekkür etti. Türker, kendilerini ziyaret eden ilk il başkanının Sürekli olduğunu belirterek, ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Meslek odalarının siyaset üstü yapılar olduğunu vurgulayan Sürekli de, "Çözüm üretmek için ne gerekiyorsa yaptık, yapmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.