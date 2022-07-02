İzmir’de su kesintisi 2 Temmuz Cumartesi

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. İZSU bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 2 Temmuz Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İZSU bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İzmir'de suların ne zaman geleceği ve hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintisi yaşanacağı merak ediliyor. İşte 2 Temmuz Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
FOÇA YENİBAĞARASI
02.07.2022 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KINIK ELMADERE
02.07.2022 saat 09:30 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
KONAK ZEYTİNLİK, KÜÇÜKADA, FERAHLI, 19 MAYIS
02.07.2022 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK MURAT, MİLLET, ANADOLU
02.07.2022 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERES ÇATALCA
02.07.2022 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ ÇAYLI, KIZILCAAVLU, YEŞİLKÖY
02.07.2022 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI YAZIBAŞI, İSTİKLAL, AYRANCILAR
02.07.2022 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.