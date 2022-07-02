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İzmir'de su kesintisi 2 Temmuz Cumartesi

İZSU bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İzmir'de suların ne zaman geleceği ve hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintisi yaşanacağı merak ediliyor. İşte 2 Temmuz Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...