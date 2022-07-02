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Haberler İzmir İzmir'de su kesintisi 2 Temmuz Cumartesi

İzmir'de su kesintisi 2 Temmuz Cumartesi

İZSU bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İzmir'de suların ne zaman geleceği ve hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintisi yaşanacağı merak ediliyor. İşte 2 Temmuz Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

02.07.2022, 10:31

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. İZSU bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 2 Temmuz Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir’de su kesintisi 2 Temmuz Cumartesi

FOÇA YENİBAĞARASI
02.07.2022 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

KINIK ELMADERE
02.07.2022 saat 09:30 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’de su kesintisi 2 Temmuz Cumartesi

KONAK ZEYTİNLİK, KÜÇÜKADA, FERAHLI, 19 MAYIS
02.07.2022 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KONAK MURAT, MİLLET, ANADOLU
02.07.2022 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de su kesintisi 2 Temmuz Cumartesi

MENDERES ÇATALCA
02.07.2022 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ ÇAYLI, KIZILCAAVLU, YEŞİLKÖY
02.07.2022 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

TORBALI YAZIBAŞI, İSTİKLAL, AYRANCILAR
02.07.2022 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

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