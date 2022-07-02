Kravatlı katil indirim alamadı

İZMİR'İN Konak ilçesinde, geçen yıl birlikte yaşadığı 5 aylık hamile Sezen Ünlü'yü (17) defalarca bıçaklayarak öldüren ve indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Anıl Yolum (24) hakkında gerekçeli karar açıklandı.

Gerekçeli kararda, Yolum'un, terk edilmeyi kendisine yediremeyen sanığın, öldürme iradesiyle hareket ettiği ve Sezen'i 13 kez bıçakladığının altı çizildi. Kararda, Yolum'un, yargılama süresince olumlu davranışlar sergilediği ancak bir insanın yaşam hakkını sonlandıran eyleminden dolayı takdiri indirim yapılmasının hakkaniyetli görülmediği belirtildi