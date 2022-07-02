Zekiye ve Rüya ‘faili meçhul’ rafında

İzmir'in Konak ve Buca ilçelerinde 2010 ve 2016 yıllarında iki kadın vücudunun çok sayıda yerinden bıçaklanarak öldürüldü. İki kadının da katil zanlısı olan kocaları tutuklandı ancak müebbetle yargılanan iki eş de beraat etti. Şimdi o iki kadın cinayeti de faili meçhul olarak rafa kaldırıldı.

MÜEBBETLE YARGILANDILAR

İlk cinayet 2010 yılında Alsancak semtinde işlendi. 26 yaşındaki Zekiye E, vücudunun birçok yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet kurbanı kadının kocası A.E. (29) iki arkadaşı ile birlikte gözaltına alındı. 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken müebbetle yargılanan koca A.E, önce tahliye ve son duruşmada ise beraat kararı ile özgürlüğüne kavuştu.

İkinci cinayet ise Buca Şirinyer'de yaşandı. 33 yaşındaki Rüya P, 9 Nisan 2016 günü evinde, 28 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Cezaevinden izinli çıkan ve cesedi bulan eşi Ahmet P. (31) cinayet zanlısı olarak 1 yıl tutuklu kaldıktan sonra, önce tahliye edildi, ardından beraat etti.

KADERİ ANNESİYLE AYNI

Annesi de Hollanda'da 28 yerinden bıçaklanarak öldürülen ve 1 yaşındayken kendilerini terk eden babasını yıllar sonra İran'da bulan Rüya P'nin ölümündeki sır çözülemedi. Böylece İzmir'de işlenen iki kadın cinayeti faili meçhul kaldı.

FATİH ŞENDİL