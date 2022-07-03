Depremde hasar gören caminin temeli atıldı

2020'DE İzmir depreminde zarar gören Türkelli Fatih Cami yeniden inşa ediliyor. Caminin temel atma törenine katılan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Deprem sonucu kullanılamaz gelen camimizi hep birlikte daha modern ve daha konforlu bir ibadethane haline getireceğiz" dedi. 2020'de meydana gelen deprem sonrası kullanılamaz hale gelen Fatih Camisi, Türkelli Camisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Menemen Belediyesi ve hayırseverlerin desteği ile yeniden inşa ediliyor.

MİNARESİ YIKILMIŞTI

Temel atma töreninde konuşan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Cami inşa etmek, hayırların en güzellerinden biridir. Türkelli Camimiz, İzmir depreminde hasar görmüş ve minaresi yıkılmıştı. Menemen Belediyemiz, Türkelli Camisi Yaptırma ve Yaşatma Derneğimiz ve hayırseverlerimizin destekleriyle camimizi yeniden inşa ediyoruz. Camimizin hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi. Türkelli Camisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkan Yardımcısı Gürhan Yoruldu, "750 kişinin ibadet yapabileceği camimiz ilçemize hayırlı uğurlu olsun.B başkanımız Aydın Pehlivan'a teşekkür ediyorum" dedi.