AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nın karınca modeli çalışması, Kemeraltı'nda gerçekleştirildi. İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İl ve İlçe ana kademe, kadın ve gençlik kollarının katılımı ile 300 kişilik büyük bir kadroyla Kemeraltı'nın nabzını tuttu. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Sürekli, "İzmir'in kalbi derinden yaralı. Alt yapı ve sokaklar dökülüyor. Genel siyaset heveslisi Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Brüksel'de İzmir Evi açarken makamının bulunduğu Kemeraltı'na sırtını dönüyor" ifadelerini kullandı.

'YENİ İTİRAFLAR GELEBİLİR'

TUNÇ Soyer'in İzmir'deki koku problemi için itiraf niteliğindeki açıklamasını hatırlatan AK Partili Kerem Ali Sürekli, "Sorunun nedeni yağmur suyu ile pis suyun ayrıştırılmaması, Çiğli Atık Su Tesisi'nin geliştirilmemesi dediler. Biz de 'Günaydın' dedik. Şimdi Kemeraltı, trafik çilesi, Buca Metrosu, Karşıyaka Stadı itirafı da gelirse şaşırmayız" diye konuştu.