Şerife teyze hırsıza tek başına direndi

İzmir'in Konak ilçesinde akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Boğaziçi Mahallesi 2203/1 sokaktaki evinde tek başına yaşayan 62 yaşındaki Şerife Ç, akşam 17.00 sularında dairesine birisinin girdiğini fark etti. Evin içindeki sese dikkat kesilen Şerife teyze, iddiaya göre hırsızlık amacı ile eve giren B.Ö. ile burun buruna geldi.

ÜST KATTAKİ OĞLU KURTARDI

Hırsızlık şüphelis B.Ö, karşısında yaşlı kadını görünce paniğe kapılarak kaçmak istedi. Ev sahibi Şerife Ç. ise bir an bile tereddüt etmeden şüphelinin üstüne atladı. Neye uğradığını şaşıran B.Ö. evin salonunda Şerife Ç. ile boğuşmaya başladı. Bu sırada dengesini kaybeden yaşlı kadın yere düşüp dizinden yaralandı. Acı içinde kıvranan Şerife Ç.'nin sesini ve boğuşmanın gürültülerini duyan üst kattaki oğlu S.Ç, hemen annesinin evine geldi.

Annesini yerde, B.Ö'nün ise kaçmaya çalıştığını gören S.Ç, beylik tabancasıyla şüpheliyi ayağından yaraladı. Silah sesinin duyulmasıyla apartmandaki vatandaşlar durumu polise ihbar etti. Olay yerine gelen ekipler, B.Ö'yü gözaltına alarak, tedavisinin yapılması için Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olayda silah kullanan S.Ç. de ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. Şerife teyzenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

FATİH ŞENDİL