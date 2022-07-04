Bu camide 2 bin 500 kişi aynı anda namaz kılacak

2009 yılında kurulan İzmir Akevler Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği'nin öncülüğünde başlatılan, İzmir İl Müftülüğü ve Karabağlar İlçe Müftülüğü'nün de destek verdiği Akevler Camisi'nin temeli dün düzenlenen törenle atıldı.

3 YILDA TAMAMLANACAK

Karabağlar Maliyeciler Mahallesi Polat Caddesi numara 153'teki Akevler Camisi'nin temel atma törenine İzmir İl Müftü Yardımcısı Kamil Kırkız ve Yeni Asır Gazetesi Köşe Yazarı Mehmet Demirci ve pek çok vatandaş katıldı. Kur'an tilavetinin okunması ve İl Müftü Yardımcısı Kırkız'ın yaptırdığı duanın ardından caminin temelli törenle atıldı.

İzmir Akevler Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Avni İlhan, uzun ve zorlu hazırlık safhasının ardından hayırseverlerin bağışlarıyla bugüne ulaşıp, Akevler Camisi'nin temelini atma noktasına gelmekten çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Tamamlandığında büyük bir ihtiyacı karşılayacak olan Akevler Camisi'nin temeli dün düzenlenen törenle atıldı.

Caminin yapımını 3 yıl içerisinde bitirmeyi planladıklarını da aktaran İlhan, "Projesi usta bir mimarın elinden çıkmış olan camimiz, klasik Osmanlı mimarisi üslubunda, kubbeli ve iki minareli bir mabet olacak. 7 bin 100 metrekare olan arazinin 5 bin 333 metrekaresi cami ve bahçesine ayrıldı. Kapalı alanı bin 600 metrekare olan camide aynı anda 2 bin 500 kişi namaz kılabilecek. Akevler Camisi'nin alt kısmında da çok amaçlı büyük bir salon, 4-6 yaş grubu çocuklar için Kur'an Kursu, gençler için kütüphane ve kıraathane gibi imkanlarıyla hem dini hem de sosyal bakımdan birçok ihtiyacı karşılayacak" diye konuştu. ■ METİN BURMALI