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Haberler İzmir Hollanda’dan geldi üniversite birincisi oldu

Hollanda’dan geldi üniversite birincisi oldu

4.7.2022

Hollanda’dan geldi üniversite birincisi oldu
Yaşar Üniversitesinden bu yıl mezun olan öğrenciler yeni yaşamlarına heyecanla uğurlandı. Hollanda'dan gelip İzmir'de üniversite birincisi olan Julia Beder ile üçüncü üniversitesini bitiren emekli Nil Köseoğlu'nun başarı hikayeleri örnek oldu. Julia Beder, "Sağlık sorunlarıyla mücadele ettim. Kültür şokunun da nasıl bir şey olduğunu deneyimleyerek öğrendim. Ama çok güzel şeyler de yaşadım" dedi. Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri ve Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Fotoğrafçılık bölümlerinden mezun olduktan sonra Yaşar Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümünü de bu yıl bitiren özel sektörden emekli Nil Köseoğlu (49) ise "Okumayı çok seviyorum. Dördüncü üniversiteyi de düşünüyorum" diye konuştu.
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