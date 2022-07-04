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Haberler İzmir İhtiyaç fazlası asfalt satışına meclis onayı

İhtiyaç fazlası asfalt satışına meclis onayı

4.7.2022

İhtiyaç fazlası asfalt satışına meclis onayı
Bornova Belediyesi'nin Asfalt Üretim Tesisi'nde ürettiği asfaltın, talep eden belediyelere ve ilgili altyapı kurumlarına satılmasıyla ilgili meclis süreci tamamlandı. İlçedeki yol sorunlarını tamamen çözme hedefi doğrultusunda Asfalt Üretim Tesisi kuran Bornova Belediyesi, ihtiyaç fazlası asfaltı talep gelmesi durumunda diğer belediyelere ve ilgili altyapı kurumlarına verecek. Bu amaçla gerçekleştirilecek asfalt satışı, Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan iktisadi işletme aracılığı ile yapılacak. Tarifenin belirlenmesine ilişkin önerge meclis toplantısında görüşülerek onaylandı.
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