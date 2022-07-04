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Haberler İzmir İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Çok sayıda şüpheli gözaltında

İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Çok sayıda şüpheli gözaltında

İzmir'in Menderes ilçesinde, ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla aralarında belediye çalışanlarının da olduğu 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Polisin düzenlediği operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

AA

04.07.2022, 09:49 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022, 09:50

İzmir’de Menderes Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu! Çok sayıda şüpheli gözaltında

İzmir'de CHP'li Menderes Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 28 şüpheliden 26'sı yakalandı.

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, Menderes Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında "ihaleye fesat karıştırma" suçu kapsamında çöp toplama, iş makinesi ve araç kiralama ihalelerinde usulsüzlükler yapılarak yaklaşık 10 milyon liralık kamu zararının oluşmasında sorumluluğu bulunduğu iddiasıyla 28 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin sabah saatlerinde başlattığı operasyonda aralarında belediyenin temizlik işleri müdürü ve yazı işleri müdürünün de bulunduğu şüphelilerden 26'sı yakalandı, 2'si ile ilgili çalışmanın sürdüğü belirtildi.

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