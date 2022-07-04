  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de su kesintisi 4 Temmuz Pazartesi

İzmir'de su kesintisi 4 Temmuz Pazartesi

İZSU tarafından yapılan duyuruda bugün İzmir'in bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de suların ne zaman geleceği ve hangi ilçelerde su kesintilerin olacağı merak ediliyor. İşte 4 Temmuz Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

04.07.2022, 11:40

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İZSU bugün kesinti yaşanacak ilçeleri duyurdu. İşte 4 Temmuz Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...

İzmir’de su kesintisi 4 Temmuz Pazartesi

ALİAĞA ÇAKMAKLI
04.07.2022 saat 10:35 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat 25 dakika su kesintisi olacaktır.

GAZİEMİR ATATÜRK
04.07.2022 saat 10:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de su kesintisi 4 Temmuz Pazartesi

MENEMEN YILDIRIM, FATİH
04.07.2022 saat 08:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

NARLIDERE 2. İNÖNÜ, BELİRSİZ(NARLIDERE)

04.07.2022 saat 09:30 ile 18:30 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de su kesintisi 4 Temmuz Pazartesi

ÖDEMİŞ BELİRSİZ(ÖDEMİŞ
03.07.2022 saat 19:30 ile 04.07.2022 saat 15:00 arasında yaklaşık 19 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ YUSUFDERE, GÖLCÜK, BAYIRLI
04.07.2022 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de su kesintisi 4 Temmuz Pazartesi

ÖDEMİŞ KÜÇÜKAVULCUK
04.07.2022 saat 09:50 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ BADEMLİ

04.07.2022 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de su kesintisi 4 Temmuz Pazartesi

SEFERİHİSAR SIĞACIK, CAMİKEBİR
04.07.2022 saat 08:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

SEFERİHİSAR HIDIRLIK, TEPECİK
04.07.2022 saat 11:30 ile 15:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de su kesintisi 4 Temmuz Pazartesi

SELÇUK ÇAMLIK
04.07.2022 saat 08:20 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.

URLA KALABAK
04.07.2022 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA