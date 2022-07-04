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İzmir'de su kesintisi 4 Temmuz Pazartesi

İZSU tarafından yapılan duyuruda bugün İzmir'in bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de suların ne zaman geleceği ve hangi ilçelerde su kesintilerin olacağı merak ediliyor. İşte 4 Temmuz Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...