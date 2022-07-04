İzmir’de su kesintisi 4 Temmuz Pazartesi

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İZSU bugün kesinti yaşanacak ilçeleri duyurdu. İşte 4 Temmuz Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...
İZSU tarafından yapılan duyuruda bugün İzmir'in bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de suların ne zaman geleceği ve hangi ilçelerde su kesintilerin olacağı merak ediliyor. İşte 4 Temmuz Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İZSU bugün kesinti yaşanacak ilçeleri duyurdu. İşte 4 Temmuz Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...
ALİAĞA ÇAKMAKLI
04.07.2022 saat 10:35 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat 25 dakika su kesintisi olacaktır.
GAZİEMİR ATATÜRK
04.07.2022 saat 10:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN YILDIRIM, FATİH
04.07.2022 saat 08:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
NARLIDERE 2. İNÖNÜ, BELİRSİZ(NARLIDERE)
04.07.2022 saat 09:30 ile 18:30 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ BELİRSİZ(ÖDEMİŞ
03.07.2022 saat 19:30 ile 04.07.2022 saat 15:00 arasında yaklaşık 19 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ YUSUFDERE, GÖLCÜK, BAYIRLI
04.07.2022 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ KÜÇÜKAVULCUK
04.07.2022 saat 09:50 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ BADEMLİ
04.07.2022 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR SIĞACIK, CAMİKEBİR
04.07.2022 saat 08:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR HIDIRLIK, TEPECİK
04.07.2022 saat 11:30 ile 15:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
SELÇUK ÇAMLIK
04.07.2022 saat 08:20 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.
URLA KALABAK
04.07.2022 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.