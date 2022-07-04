Menemen’de skandal! CHP’li yöneticiden meclis üyesine saldırı

CHP Menemen İlçe Yöneticisi Erdal Güneş, Menemen ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan Ünal'ı cam şişeyle başına vurarak yaraladı.

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, geçen yıl CHP'den ayrılan Menemen ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan Ünal'ın CHP Menemen İlçe Başkanlığı yöneticisi Erdal Güneş tarafından cam şişeyle saldırıya uğradığını yazdı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Pehlivan, "Menemen ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan Ünal'a, Menemen CHP ilçe yöneticisi Erdal Güneş cam şişeyle, arkadan başına vurarak yaralamış ve hayatına kastetmiştir. Menemen CHP İlçe Örgütü'nün bu kişi ile ilgili gerekeni yapacağına inanıyor, Menemen Belediye Meclis Başkanlığı sorumluluğum gereği konunun takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum. Bu vesile ile Belediye Meclis Üyemiz Hasan Ünal'a, maruz kaldığı bu tatsız ve talihsiz olaydan dolayı geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.





DARP RAPORU ALDI

Konuyla ilgili konuşan Ünal, "Buca'da bir mekanda oturuyorduk. Buca CHP ilçe yoneticileri de vardı. Hatta bazı arkadaşlar beni görünce geldi, selamlaştık. Fakat ben şahsı orada hiç görmedim. Kendisiyle hiç konuşmadık. Orada CHP Menemen ilçe yoneticileri de varmış. Kendisi de ilçe yöneticilerindendir. Lavaboya kalktığım sırada kafamın arkasına şişeyle vurdu. Ben ne olduğunu anlamadan kanlar içinde kaldım. Darp raporu aldım fakat şikayetçi olmadım" dedi.





Menemen ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan Ünal, geçen yıl CHP'den istifa etmiş, partisiyle ilgili yaptığı sert eleştirilerle basında gündeme gelmişti.