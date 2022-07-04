Yine yeşillendi İzmir Körfezi!

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı sahilinde yine deniz yüzeyinde yeşil bir örtü oluştu.

Halk arasında 'deniz marulu' olarak adlandırılan yosunların neden olduğu görüntünün sürpriz olmadığını ifade eden Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Temiz körfezde bu olmaz. Çiğli'de çok iyi arıtma tesislerimiz var.

Ama artık belediye bazı konularda yeterli özeni göstermiyor. Bu kirlilik önlenmediği sürece bu tür durumları çok çok yaşarız" dedi.