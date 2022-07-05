İzmir’de suya çifte zam

İZMİR'DE Haziran ayı ÜFE'sine göre %6.77'ye ek olarak belediye meclisinde kabul edilen %15,5'lik zam da faturalara yansıtıldı. İZSU'nun geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiği Olağanüstü Genel Kurul ile birlikte ÜFE'ye göre zam kararının ardından İzmirliler her ay suyu daha pahalıya kullanmaya başlamıştı. İZSU meclisinde Temmuz'da yapılacak olan %15,5 zam oranının yansıtılmasına ek olarak Haziran ayı enflasyon oranının açıklanması ile birlikte suya %6,77 oranında daha zam geldi. Böylece suya çifte zam gelmiş oldu. ■ MERT ALPDÜNDAR

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