Ölümüne kahraman

İZMİR Eskifoça'daki Doktorlar Sitesi plajı, önceki gün sonu acı biten bir kahramanlık hikayesine ev sahipliği yaptı.
Fırtınaya rağmen deniz yatağına binen iki çocuk İngiliz Burnu'na doğru sürüklenirken, yardım çağrılarını duyan 44 yaşındaki Özden Özyürek kanoya atladığı gibi denize açıldı.
KALBİ ÇALIŞTIRILAMADI
ÇOCUKLARA ulaşan Özyürek, Özyürek, onları kanoya oturttuktan sonra yüzerek kıyıya doğru itmeye başladı. Ancak plaja metreler kala harcadığı yoğun efor nedeniyle kalp krizi geçirdi.
Sağlık ekiplerinin kumsalda kalp masajı yaptığı Karşıyakalı diş teknisyeni Özyürek, hayata döndürülemedi.
METİN BURMALI