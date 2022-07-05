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Ölümüne kahraman

Foça’da deniz yatağı ile açığa sürüklenen çocukların imdadına Özden Özyürek (44) yetişti. Kanoya oturttuğu 2 çocuğu yüzerek kıyıya doğru iterken kalp krizi geçiren Özyürek, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti