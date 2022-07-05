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Haberler İzmir “Yerel yönetim topu sürekli taca atıyor”

“Yerel yönetim topu sürekli taca atıyor”

5.7.2022

“Yerel yönetim topu sürekli taca atıyor”

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, teşkilat mensupları, esnaf ve sivil toplum kuruluşlarına yaptığı ziyaretler kapsamında Karşıyaka'da AK Partili kadrolar ve vatandaşlarla buluştu. Sıcak karşılama için Karşıyaka esnafına teşekkür eden Başkan Sürekli, temasları sırasında Karşıyaka ile ilgili sorunların dile getirilmesi üzerine, yerel yönetimin verdiği sözleri tutmadığı gibi topu sürekli taca attığını söyledi.

Sürekli, "Milletimiz her şeyin farkında ve 11 ay sonraki seçimlerde gereğini yapacaktır. Cumhur İttifakı olarak İzmir'de iddialıyız, hedefimiz ortada, saha çalışmalarında İzmirlinin teveccühünü görüyor ve bundan mutluluk duyuyoruz. Bize oy versin vermesin 85 milyonunun sorununu çözmekle mükellefiz, bugüne kadar böyle hareket ettik, herkesin talebine yetişmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

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