Başkan Kayalar gözaltına alındı

CHP'de Urla Belediyesi eski Başkanı Burak Oğuz'un FETÖ üyeliğinden, CHP'den seçilen Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da yolsuzluk operasyonunda tutuklanıp aylarca hapis yatmalarının ardından bir bomba gelişme de Menderes Belediyesi'nde yaşandı.

Belediyeye yönelik önceki gün başlayan operasyonun ardından "Soruşturmanın bizimle alakası yok. Geçmiş dönemi kapsıyor" açıklaması yapan CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, CHP'li Meclis Üyesi Ertan Güleç, bir otel müdürü ve bir mimarlık şirketi sahibi 'rüşvet alma ve verme'nin de içinde bulunduğu iddialar nedeniyle gözaltına alındı.

ÖZDERE'DE 5 YILDIZLI OTEL

Kayalar ve Güleç'in, Menderes'e bağlı Özdere'de 5 yıldızlı otelin imar planına aykırı şekilde yapımına müsaade edilmesi karşılığında Bodrum'da bulunan iki villayı aracılar vasıtasıyla rüşvet olarak aldıkları iddiaları da gündeme geldi.

Mali Suçlar Şube Müdürlüğü'nde işlemleri sürerken belediye aracılığıyla bir açıklama yapan Kayalar, "Hakkımda işlem yapıldığı yönündeki haberler gerçek dışıdır" iddiasında bulundu.

İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA

CHP'li Menderes Belediyesi'nde yolsuzluk yapıldığı iddiaları üzerine Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tüm hızıyla sürüyor. Soruşturma kapsamında hazırlanan raporlarda, Menderes Belediyesi tarafından düzenlenen çöp toplama, iş makinesi ve araç kiralama ihalelerinde yapılan usulsüzlükler sonucunda 10 milyon liralık kamu zararı oluştuğu iddiaları tespit edildi. 4'ü eski, 3'ü mevcut belediye dönemine ait çöp toplama, iş makinesi ve araç kiralama ihalelerinin soruşturmaya konu edildiği öğrenildi. Bunun üzerine önceki gün yapılan operasyonla aralarında temizlik ve yazı işleri müdürlerinin de bulunduğu 28 şüpheli 'İhaleye fesat karıştırma' suçunu işledikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

Operasyonun başladığı pazartesi günü bir açıklama yapan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, soruşturmanın kendi dönemleriyle ilgisi olmadığını savundu. Aynı şekilde CHP Sözcüsü Faik Öztrak da soruşturmayla ilgili, "Bahsedilen soruşturma ve iddialar önceki dönem belediye başkanı zamanında başlayan araç ve temizlik ihaleleri ile ilgili bir soruşturma" ifadesini kullandı. Ancak süren operasyon kapsamında dün savcılığın talimatıyla Başkan Kayalar, CHP'li Meclis Üyesi Ertan Güleç, otel müdürü S.V ve bir mimarlık şirketi sahibi gözaltına alındı.

POLİS MERKEZİNDEYKEN AÇIKLAMA YAPTI: Hakkımda işlem yapıldığı haberleri gerçek dışıdır

KAYALAR, dün Emniyet'te işlemleri sürerken yaptığı açıklamada, "Bazı basın yayın kuruluşlarında hakkımda yer alan şahsıma adli işlem uygulandığına dair haberlerin herhangi bir gerçeklik payı yoktur. Soruşturma kapsamında ifademe başvurulmak üzere Mali Şube Müdürlüğü'ne gelip, görevimizi yerine getirdik. Yapılan operasyonla ilgili adli süreç devam etmekte olup, süreci yakından takip ediyoruz" iddialarını dile getirdi. Kayalar ve Güleç'in işlemleri Yeşilyurt'taki Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü binasında gün boyunca sürdü.

CHP'Lİ VEKİL VE İL BAŞKANI BİLGİ ALDI

MENDERES Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın da aralarında bulunduğu 4 kişinin daha gözaltına alınmasının ardından CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ve İl Başkanı Deniz Yücel, Yeşilyurt'taki Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü binasına geldi. Operasyon hakkında bilgi alan Bakan ve Yücel, bir süre sonra binadan ayrıldı.