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Haberler İzmir Çocukların kavgasına aileler karıştı! İzmir'deki olayda kan aktı

Çocukların kavgasına aileler karıştı! İzmir'deki olayda kan aktı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çocuklar arasında kavga çıkması sonrası aralarında husumet oluşan iki ailenin silahlı ve bıçaklı kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

AA

06.07.2022, 14:32

Çocukların kavgasına aileler karıştı! İzmir’deki olayda kan aktı

İzmir Ödemiş'te yer alan Demircili Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde çocuklar arasında çıkan kavgaya aileler de dahil oldu. Jandarmanın müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.

Kavgadan dolayı aralarında husumet bulunanlardan bazıları bugün bir kıraathanede bir araya geldi. Burada yeniden başlayan kavgada Şehmus Çoban bıçakla yaralandı, A.Ç. ise yanındaki tabancayla Nasurullah Uçkun'a ateş ederek kaçtı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uçkun'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bıçakla yaralanan Çoban ise sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine ardından İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma, A.Ç ile kavgaya karıştığı belirlenen diğer kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütürken mahalle içinde yakın konumda bulunan iki aileye ait evlerin çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.

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