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Haberler İzmir İzmir'de kahreden kaza! Elektrikli bisikletliyi 150 metre boyunca sürükledi

İzmir'de kahreden kaza! Elektrikli bisikletliyi 150 metre boyunca sürükledi

İzmir’in Bornova ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin karıştığı kazada yaklaşık 150 metre sürüklenen elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada refüjdeki bariyere saplanan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

İHA

06.07.2022, 11:53

İzmir’de kahreden kaza! Elektrikli bisikletliyi 150 metre boyunca sürükledi

İzmir 'deki feci kaza, dün saat 19.10 sıralarında Bornova ilçesi İzmir Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Kemalpaşa'dan Otogar istikametine gitmekte olan ve sürücüsünün adı tespit edilemeyen elektrikli bisiklet, emniyet şeridinde seyir halindeyken Havalimanı-Çeşme-Aydın-Çanakkale ayrımına geldiğinde ani bir şekilde sol şeride geçtiği esnada aynı istikamette seyreden K.Y. (34) idaresindeki BMW marka 35 AHF 572 plakalı otomobille çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisiklet sürücüsü yaklaşık 150 metre sürüklenirken, otomobil ise refüjde bulunan bariyere saplandı. Kaza sonucunda üzerinden kimlik çıkmayan elektrikli bisiklet sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü K.Y. ile otomobilde bulunan E.Y., (7) yaralı olarak Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.



Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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