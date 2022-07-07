27 yıl sonra ilk kez sergilenmeye başladı! Tanrıça ’Athena’nın 2 bin 300 yıllık heykel başı İzmir’de

"Tanrıça Athena'nın miğfer takmış bir heykelinin baş kısmı. Athena, erken dönemde evin ve hanenin daim olmasıyla ilgili bir görevi var. Sanatı ve ilhamı da temsil eder. Esasen savaş ve barışın tanrıçası. Kentlerin yükseldiği Helen dünyasında, adıyla kentinin bulunduğu bir tanrıça. Kente dair her şeyi haliyle barışı ve savaşı, adil olan bir mücadeleyi temsil ediyor. Bu mermer baş 1995 yılında bulundu. Geliş yerini bilmiyoruz, bize farklı yollardan ulaşmış.