Anlatılmaz, yaşanır: Urla

Urla son yıllarda popülerliğini iyice artırmış oldukça güzel bir ilçe... Kent yaşamın trafiğinden ve gürültüsünden uzaklaşmak isteyen yakın çevrede yaşayanların ilk uğrak noktasıdır. Ege'nin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Urla'da gezilecek yerleri öğrenip, buna göre gezi planı yapabilirsiniz. Urla'da mutlaka görmeniz gereken yerleri sizler için derledik. Urla, İzmir'e 40 kilometre uzaklıktadır. İzmir'in yanı başında olmasına rağmen, şehrin gürültü ve stresinden kendi sakin yaşamını sürdürüyor. İzmir-Çeşme otoyolundan toplu taşıma araçlarıyla, şehirlerarası otobüslerle veya kendi aracınızla gidebilirsiniz. Ilıman havası sayesinde yılın her mevsimi ayrı bir güzelliktedir.

ÜNLÜ SİMALARIN TERCİHİ

Bazı tarihçilere göre de Osmanlı Döneminde sefere çıkılırken söylenen "uğur ola" söyleminden geldiği kabul ediliyor.Urla, dünyanın bilinen en eski limanları arasında yer alıyor. Antik dönemin en ünlü zeytinyağı üretimi ve ticareti yapılıyormuş. Anadolu'nun en eski zeytinyağı işliği de burada bulunuyor. Yapılan kazılar sonucunda bulunan arkeolojik alanlar ve tarihi eserler bunu kanıtlıyor. İlçe tarihi kimliğiyle birlikte, ünlü simaları bünyesinde barındırmasıyla da adından söz ettiriyor. 20. yüzyılın Nobel ödüllü şairi Yorgo Seferis, Urla'da doğmuş. "Susuz Yaz" filmiyle Urla'yı ve Egelileri tüm dünyaya tanıtan Necati Cumalı, Türk müziğinin duayenlerinden Tanju Okan, Urla'da ömürlerini tamamlamışlardır.

KLAZOMENAİ: Tarihte kurulan 12 İyon kentinden biridir. Urla iskelesinin yanı başında kurulmuş, Pers istilasından korunmak için iskelenin arkasına daha korunaklı bir bölgeye taşınmış. Tarihteki en eski liman buraya kurulmuş.Döneminin en ünlü zeytinyağı üretimi ve ticareti merkezi olarak biliniyormuş. MÖ 6. yüzyıla ait zeytinyağı işliği bu kentin mirası olarak büyük ilgi görüyor.

● KARANTİNA ADASI: Urla iskelesine ince bir karayoluyla bağlanıyor. Adada, Fransızların inşa ettiği Tahaffuzhane adı verilen bir hastane bulunuyor. Deniz yoluyla, ilçeye gelenlerin karaya geçmeden önce bu adada karantinaya alınıyorlarmış. Bu nedenle adaya Karantina Adası deniliyor. Adada hastane binasının dışında bir mağara ve Klazomenai Kenti'nin kalıntıları bulunuyor. Adanın çevresinde tekne turu atarken veya yüzerken deniz içinde Klazomenai'den kalma antik mimari parçalarını görebilirsiniz. ● URLA SANAT SOKAĞI: Urlalıların ve turistlerin buluştuğu popüler bir alandır. Sokağın asıl adı Zafer Caddesi'dir. Sokakta antikacı, seramik sanatçısı, ressam ve el sanatları dükkânları bulunuyor. Bunlarla birlikte renkli cafe ve restoranlar bulunuyor. Urla'nın renkli kimliğini burada keşfedebilir, birbirinden farklı hediyelik eşyalardan alabilirsiniz. ● MALGACA PAZARI VE ARASTA: Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde bahsettiği, Urla'nın en eski tarihi alışveriş merkezidir. Bütün Urlalıları birada burada görebilirsiniz. Yerel kahvehanelerde oturup, renkli insan trafiğini izleyebilir, içeceğinizi yudumlayabilirsiniz.Tarihi Arasta Çarşısı eski zanaatların devam ettiği; saatçilerin, terzilerin, kumaşçıların buluştuğu yerdir. Eski zamanların han tarzını yansıtan bu yerde tarihe yolculuk yapabilir, zanaatkarları izleyebilirsiniz. ● URLA İSKELE: Fotoğraf karelerinin canlanmış halini iskelede görebilirsiniz. Balık restoran, cafeler, kahvaltı mekanları, katmercilerin bir arada bulunduğu Urla'nın en popüler turistik noktasıdır. Fotoğraf için harika kareler yakalayacağınız bir yerdir. Mis gibi deniz havasını içinize çekerken, kahvenizi yudumlayıp, manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. İskelenin yan tarafındaki küçük halk plajında yüzme keyfini de yaşayabilirsiniz. ● URLA BAĞ YOLU: Urla, şarap üretiminde Türkiye'nin öne çıkan ilçelerindendir. İlçenin şarap üretiminde 6000 yıllık bir geçmişi vardır. Diğer adıyla Urla Şarap Rotasında 5 butik şarap üreticisinin üzüm bağları ve tesisleri bulunuyor. Üzüm bağlarını ve tesisleri gezebilir, şarapların tadına bakabilirsiniz. Restoran ve kafelerde dinlenip, yerel halkla sohbet edebilirsiniz.● ÇEŞMEALTI: Urla İskeleye 9 kilometre uzaklıktadır. Yazlıklarıyla ilçenin ünlü tatilci bölgesidir. Burada sadece İzmirlilerin değil yurdun dört bir köşesinde insanların yazlığı bulunuyor. Plajlarıyla ve gece pazarıyla bu bölge her daim kalabalıktır. ● URLA SUALTI MÜZESİ: Müze, Çeşmealtı yakınlarında Güvendik Mahallesinde bulunuyor. Limantepe bölgesinde yapılan kazılar sonucunda bulunan eserler sergileniyor. Müze, Türkiye'nin ilk sualtı müzesidir. ● KÖSTEM ZEYTİNYAĞI MÜZESİ: Müze, Uzukuyu Köyü'nde bulunuyor. Dünyanın en büyük zeytinyağı kompleksine sahiptir. Kompleks içerisinde Zeytinyağı Teknoloji Müzesi, zeytinyağı kültürü bilgilendirme bölümleri, Sabun, Hijyen ve Temizlik Müzesi, modern zeytinyağı fabrikası ve deposu, satış dükkânı, zeytin koleksiyon bahçesi bulunuyor. Ayrıca çocuklar için tarım eğitimi bahçesi, butik dinlenme evi bulunuyor. ● BADEMLER KÖYÜ: Susuz yaz filmine ev sahipliği yapmasıyla bütün Türkiye tarafından tanınmış ve popüler olmuştur. Eski adı Tahtacılar Köyü'dür. Köyde bolca badem yetişmesi nedeniyle daha sonra adı Bademler Köyü olarak değiştirilmiş. Tiyatrosu bulunan Türkiye'nin tek köyüdür. Sanat aşığı olan köyde kütüphane, Oyuncak Müzesi ve Tiyatro Salonu bulunuyor.