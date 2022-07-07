‘Arkas Çeşme Site Spor’la doyasıya yaz

Arkas Çeşme Site Spor, alanında uzman sertifikalı, milli sporculuk kariyeri olan eğitmen-antrenörler eşliğinde, tecrübeli ortaklarıyla çocuklara eğlence ve spor dolu bir yaz yaşatıyor. Çocukların sporla iç içe, sağlıklı bir yaşam tarzı kazanırken gelişimlerini de desteklemek amacıyla 3 yaştan 16 yaşa kadar çocuk ve gençlere hizmet veren Arkas Çeşme Site Spor'da 7-8 Yaş Gündüz Kampı ve 3-6 Yaş Minikler Kampı'nın yanı sıra voleybol, yüzme, basketbol, tenis, jimnastik, müzik, sanat, dans ve robotik-kodlama eğitimleri de sunuluyor.

ŞİMDİ HAREKET ZAMANI

Arkas Çeşme Site Spor 7-8 yaş çocuklara spor, resim, dans ve müziğin bir araya geldiği eğlenceli saatler sunuyor. Gündüz kampları yarım gün, haftanın üç günü ve iki haftalık dönemlerden oluşuyor. Ayrıca isteğe bağlı olarak tüm bu aktivitelere yüzme eğitimi dahil edilebiliyor. Minikler Kampı'nda çocuklar yarım gün sürecek keyifli aktiviteler ve eğlenceli oyunlarla temel hareket ve zihinsel gelişimlerini pekiştirecek. 3-4 ve 5-6 yaş grubu olarak iki ayrı eğitim sınıfına ayrılan minikler iki hafta boyunca haftanın üç günü kampın tadını çıkaracak. 7-16 yaş arasındaki çocukların seviyesine göre belirlenen voleybol dersleri ise haftanın üç günü üç haftalık dönemlerde gerçekleştiriliyor. Yüzme dersleri ise deniz içinde yüzer havuzda gerçekleştiriliyor. Üç haftalık dönemler halinde, haftanın üç günü çocukları suyla buluşacak. Yüzme fobisi olanlara psikolog eşliğinde kurs imkânı verilirken derinliğinin ayarlanabilir olması ile güvenlik ön plana çıkıyor.

Geri dönüştürülebilir doğa dostu malzemeden üretilen deniz içinde yüzer havuzda çocuklar tuzlu suyun kaldırma kuvvetinden yararlanarak yüzmeyi daha kolay öğreniyor. Arkas Çeşme Site Spor, basketbolda da 20 yıllık tecrübeye sahip Allso Akademi iş birliği ile ilerlemeye devam ediyor. Çocuklar basketbolu 116 kez milli forma giyen basketbolcu Işıl Alben'in kurduğu Allso Akademi ile öğrenecek. 5-15 yaş grubu için haftada 3 saat, üç hafta süren programlarda eğitimler çocukların yaş seviyelerine göre hazırlanırken talep edildiği takdirde çocuklar bireysel antrenman dersleri de alabiliyor. Teniste ise Arkas Çeşme Site Spor'un yanında 81 yıllık tecrübesiyle Kültürpark Tenis Kulübü var. Halihazırda 200 çocuğa eğitim veren ve şimdiye kadar 50'nin üzerinde milli sporcu yetiştiren Kültürpark Tenis Kulübü, Arkas Çeşme Site Spor'da da 6-15 yaş grubu için oluşturulan program kapsamında haftanın her günü öğrencinin tercihi doğrultusunda ister özel ders ister grup dersleri veriyor.

BALE VE DANS DERSLERİ

Jimnastik dersleri ise eski milli sporcuların antrenörlük yaptığı Ege Cimnastik iş birliği ile 4-11 yaş grubu için haftanın iki günü üç haftalık dönemlerle devam ediyor. Klasik bale ve dans alanında hem de uluslar arası başarılara imza atan Prömiyer Bale ve Dans Akademi bu yaz Arkas Çeşme Site Spor'da 4 yaşından itibaren hem çocuk hem yetişkinler için bale ve dans alanında grup ve özel dersler verecek. Tülay Apaydın da 20 yılın üzerinde sanat tecrübesiyle Arkas Çeşme Site Spor'un yanında. Hem ulusal hem uluslar arası yarışmalarda kendini kanıtlayan ve güzel sanatlar fakültelerine öğrenci yetiştiren Apeas By Tulay iş birliği ile perşembe günleri hariç haftanın dört günü 4 yaş üzeri çocukların yanı sıra yetişkinler için de devam edecek atölyelerde resmin yanı sıra illüstrasyon ve dijital çizimden mozaiğe, seramikten mandala derslerine kadar birçok ders yer alıyor.

ROBOTİK KODLAMA PROGRAMI

Inovathink ile bu yaz Arkas Çeşme Site Spor'da 4-10 yaş çocuklar için robotik kodlama programı veriyor. Çocukların algoritmik düşünme, problem çözme, olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurabilme, bir problemin çözümünü çok yönlü düşünebilme, özgüvenli olma, yaratıcı olma gibi becerilerini artırmayı amaçlayan program haftada iki gün 10:00-17:30 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz yıllarda Arkas Spor Kulübü tarafından yenilenerek modern bir spor kompleksi haline getirilen tesiste; üç tenis kortu, iki basketbol, bir voleybol sahası ve bir de çim alan bulunuyor. Hem çocuk hem yetişkinlerin yararlanabileceği müzik dersleri Arkas Çeşme Site Spor'un en eski iş ortağı olan Alsancak Müzik Kursu desteğiyle gerçekleştiriliyor. Flüt, keman, piyano, gitar ve bateri branşlarında yapılan enstrüman eğitimleri haftada bir gün öğrenciye özel saatte planlanıyor.