Bayram yaklaştıkça Çeşme dolup taşıyor: 1 milyon kişi geliyor!

Ünlü tatil merkezi Çeşme'de oteller yüzde 70-75 oranında doldu 1 milyon kişinin beklendiği Çeşme'de hazırlıklar tamamlandı. Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) ve Ege Turistik İşletmeciler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkan Yardımcısı Orhan Belge, Kurban Bayramı öncesi Çeşme'deki otellerin yüzde 70-75 bandında doluluk oranına ulaştığını söyledi. Belge, "Bu, bizim için sevindirici bir rakam. Bu rakamın her an yeni rezervasyonlarla artacağını görüyoruz" dedi. Kurban Bayramına sayılı günler kalırken, tatilciler bu yılda Çeşme ilçesine akın edecek. Bayramda 1 milyon kişinin beklendiği kentte güvenlik güçleri, tatilcilerin sorunsuz bir bayram geçirmesi için çeşitli önlemler aldı, kurum ve kuruluşlarda hazırlıklarını tamamladı. Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) ve Ege Turistik İşletmeciler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkan Yardımcısı Orhan Belge, kentteki otellerin yüzde 70-75 doluluk oranına ulaştığını ifade etti. Bu durumdan memnun olduklarını ifade eden Belge, "Bizim için sevindirici bir rakam. Bu rakamın her an yeni rezervasyonlarla artacağını görüyoruz. Turizm her zaman ekonominin jeneratörüdür ve jeneratör olmaya devam etmelidir. Biz de bu şartlarda, yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Çeşme bize bu fırsatı veriyor; çünkü havasıyla, güneşiyle, deniziyle, kumuyla, gastronomisiyle Çeşme çok farklı bir destinasyon. Çeşme bize bu fırsatı verince biz de bu fırsatı kullanmak istiyoruz" diye konuştu.

"BU BAYRAMIN ÇEŞME'DE ÇOK İYİ GEÇECEĞİNE İNANIYORUM"

Belge, "Bu bayramın Çeşme'de çok iyi geçeceğine inanıyorum. Sonrasında da sezonun aynen devam edip, eylül ayını da içine katıp, ekim ayının sonuna kadar Çeşme'nin turizm hareketliliği yaşayacağına inanıyorum; ayrıca eylül ayında Çeşme Festivalimiz var. Bilindiği gibi Çeşme'de festivaller çok hareketli geçer. 1 kere yaptıktan sonra pandemiden dolayı 2 yıl ara verdiğimiz Çeşme Festivali, bu sene çok görkemli olacak. Eylül ayının yaz sezonu gibi geçeceğine inanıyorum" diye belirtti.

"2 BİN LİRADAN 8-9 BİN LİRAYA KADAR ODA FİYATI VAR"

Çeşme'deki otel oda fiyatları hakkında da bilgi veren Belge, "Otellerimizdeki fiyat aralıklarına gelince, Çeşme çok pahalı diye bir algı oluşturuluyor. Sizin tatil yapmak için ayıracağınız bütçeye göre yerler var. 2 bin liradan 8-9 bin liraya kadar oda fiyatı var. Bu tamamen sizin ayırdığınız bütçe ile alakalı. İnsanlarımız hakikaten yoruldu. Her yönden yoruldu. Biz de eskisinden daha fazla hizmet vermek zorundayız. Artık buluşma zamanı geldi. Misafirlerimizin de 2 senedir yaşadığı sıkıntıyı atma zamanı geldi. Ne ekonomik kriz, ne savaş, ne de pandemi artık önümüze geçmesin. Artık güzel günler Çeşme'de ve ülkemizde yaşansın dilekleriyle herkesi cennet Çeşme'ye bekliyoruz" diye çağrıda bulundu.