Damakları şenlendiren yöresel lezzetler

Çeşme'nin yöresel lezzetleri denince akla birbirinden lezzetli zeytinyağlılar, meşhur rakı balık sofraları ve damla sakızlı tatlar geliyor... Yaz aylarında yüksek sıcaklıklarla başa çıkarken ağır yemeklerden uzak durmak isteyenlere, Çeşme mutfağı damakları şenlendirecek hafif ve muazzam lezzetler vaat ediyor. Sizler için derlediğimiz listede, bu güzeller güzeli ilçeyi ziyaret edip de denemeden dönmemeniz gereken lezzetleri sıraladık.

KUMRU

İZMİR'İN simgesi kumru, Çeşme'nin pek çok restoranın da itinayla hazırlanıyor. Hangi otelde konaklıyor olursanız olun bir öğle yemeğini Çeşme'deki kumruculardan birinde yemenizi şiddetle tavsiye ederiz. İzmir'in bu güzel beldesine gidip de leziz kumrunun tadına bakmadan dönmek olmaz!

SAKIZLI DONDURMA

DONDURMA çeşitleri arasında öyle biri var ki parmak ısırtan cinsten. Elbette ki damla sakızlı dondurma... Damaklarda bir lezzet şöleni yaratan sakızlı dondurmayı mutlaka deneyin!

KENGER

ÇEŞME'NİN yöresel lezzetleri arasında ön plana çıkan ot yemeklerinden, kuzu etli versiyonunu deneyebileceğiniz kenger yemeği, tam bir sağlık bombası.

DENİZ BÖRÜLCESİ

ÇEŞME'NİN hatta ve hatta Ege mutfağının vazgeçilmez zeytinyağlılarının başında gelen deniz börülcesi, denizin gel git yaptığı kıyılarda yetişen ve yüksek besin değerini denizden alan bir ot. Haşlandıktan sonra zeytinyağı, nar ekşisi ve baharatlarla tatlandırılarak servis ediliyor.

ISIRGAN OTU

UZUN yıllardır sağlık açısından da oldukça faydalı bir bitki olarak gösterilen ısırgan otu, çeşit çeşit yorumlarla pişirilen lezzetli bir zeytinyağlı... Çorbası, mezesi ve yemeği derken halk arasında bir tür ilaç olarak bilinen ısırgan otunu Çeşme'de denemenizi tavsiye ederiz.

BALIK

DENİZDEN babam çıksa yerim! " mantalitesinde olanlar için Çeşme'nin balık sofraları, lezzetli mi lezzetli bir akşam yemeği garanti ediyor. Birbiri ardına dizilmiş restoranlarda, denize sıfır konumda, mehtap eşliğinde muhteşem ikili tazecik balık tadına bakmanın tam zamanı.

KUŞKONMAZ

EGE'NİN mucizevi otu kuşkonmaz ile yapılan yemekler bir hayli fazla... Özellikle Çeşme'de balık masalarının vazgeçilmez mezelerinden biri olan kuşkonmaz haşlama, denemenizi tavsiye ettiğimiz lezzetlerden bir diğeri.

ARAPSAÇI

ARAP saçı otundan yapılan çok lezzetli yemek çok beğenilir. Taze soğan ve sıcak su ile haşlanan ot; limon, zeytinyağı ve bir kaşık unla lezzetlendirilince tadından yenmiyor.