Enfes yöresel lezzetler Mavi Boncuk Gurme’de

Günün en zengin, en bereketli, en leziz öğünüdür kahvaltı. Cemal Süreya, "Yemek yemek üstüne ne düşünürsünüz bilmem ama kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı" diyerek kahvaltının yarattığı ruhu ne de güzel anlatmış. Bu kahvaltıya derin bir tutkuyla bağlı olanların anlayabileceği mutluluk hissidir. Bu duyguyu yaşayabileceğiniz enfes yöresel lezzetler tadacağınız harika bir kahvaltı mekanı olan Mavi Boncuk Gurme, Ege'nin, İzmir'in, Türkiye'nin bilinmeyen gizli cennetlerinden Karaburun'un Kösedere Köyünde hizmet veriyor. Kösedere köyünde yeşillikler içindeki Mavi Boncuk Kahvesi oldukça keyifli bir mekan. Buranın özel lezzeti satır kıymasıyla yapılan Öküz köftesi.

ÇOK ÖZGÜN BİR MEKAN

Mavi Boncuk isminin hikayesi ise, Şükran Kandıralı zincir mağazalardan birisinde çalışırken iş arkadaşları gözlerinin güzelliğinden dolayı "Boncuk" denilirmiş Şükran hanıma. Mekana isim arayışında bulunurken iş arkadaşları ne arıyorsun "Boncuk" ismini koy demişler. Şükran Kandıralı 2012 yılında çalışma hayatına başlamış. Mavi Boncuk Gurme Kahvaltısının kurucusu. Gecesini gündüzüne katarak işini sevgi ile yaparak büyük bir başarıya imza atmış. 2013 yılında bu mekana gözleme ile başlamışlar. Şimdi yöresel ürünlerle emekle sevgiyle çok farklı özgün bir kahvaltı mekanı olmuşlar. Mekan açık kapalı 150-200 kişi kapasiteli. Yaz aylarında özellikle hafta sonları yer bulmak mümkün olmuyor. Mavi Boncuk Gurme, başarısını yoğun çalışmaları ve deneyimli ekibiyle ortaya koyarak, standartların çok üzerinde olan hizmet kalitesiyle beklentilere hitap ediyor.

EŞSİZ KAHVALTI TABAĞI

KAHVALTIDA peynir tabağındaki keçi peyniri pazardan. Ödemişli üreticilerden Ödemiş'in teneke tulumu, en iyi koyun Ezine peyniri ve yörenin keçi peyniri verilmekte. Yumurtaları doğada gezen tavuklar ve çimlerden besleniyor. Zeytin olarak; Karaburun'un meşhur "Hurma" zeytini çok beğeniliyor. Bal olarak da mükemmel tadı olan Karaburun bölgesinin Kekik balı var. Fincan böreği; Köy yoğurdu ve durum buğdayı unu ve köy yumurtası ile yapılan farklı bir lezzet. Salça Antakya'dan geliyor, yanında yörenin süzme yoğurdu ile zeytinyağlı şekilde servis ediliyor. Ekmekleri çok özel kendi fırınlarında yapılıyor. Kahvaltıda verilen üzüm tabağı "Veli karası" denilen yöreye özgü özel üretimi çok farklı özel lezzet.

GÖZLEMESİ ÇOK BEĞENİLİYOR

MAVİ Boncuk Kösedere Köy Kahvesinin gözlemesi çok beğeniliyor. Hamuru, içinin otları, peyniri, pişirilmesi, her şeyi kıvamında. Gözlemenin hamurunu kendileri açıyorlar. Mekanda hazır yufkayı sadece sigara böreğinde kullanıyorlar. Gözlemenin hamurunda karakılçık buğdayı ve katkısız durum buğdayı kullanıyorlar. İçerisinde ısırgan otu, ıspanak, pırasa, pazı, maydanoz ve taze soğan, lor peyniri ve keçi peyniri kullanıyorlar.

GELENEKSEL TATLAR

REÇELLER; geleneksel yöntemlerle yöreye ait ürünlerle yapılmış çok özel lezzetler. Bölgede yetişen ekşi karadutlardan yapılan kansere de iyi gelen ilaç niyetine yiyebileceğiniz muhteşem lezzet. Ceviz reçeli; Çok özel olarak butik üretim yapılan Yatağan'dan gelen ceviz reçeli harika. Bölgenin ürünü olan Enginarı ve mandalini ile yapılan reçeller harika. Kahve ile birlikte ikram edilen "Mavi Boncuk Kurabiyesi" bölgenin nişan törenlerinde ikram edilen yöresel lezzeti