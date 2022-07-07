Her köşesi ayrı güzel

Türkiye'nin en güzel tatil bölgelerinden biri olan Çeşme özellikle yabancı turistlerin gezdiği bir yerdir. Çeşme'de görülmesi ve gezmeniz gereken yerler bir hayli fazladır. Çeşme denilince akla ilk gelen şeyler plajlar ve deniz kum güneş olsa da bu bölgedeki tarihi yerler de bir hayli fazladır. Türkiye'de tatil denilince akla ilk gelen 3 yerden bir tanesi de Çeşme'dir.

Çeşme özellikle yaz aylarında nüfusu 3 katını aşar. Yaz aylarda oldukça hareketli bir yer olan Çeşme'de gece hayatı da meşhurdur. İşte yolunuz Çeşme'ye düşerse gezmeniz gereken noktalardan bazıları: Çeşme'de Alaçatı en ünlü yerlerden biridir. Çok güzel sokakları ve şirin mi şirin dükkanları bulunmaktadır. Bin tane ahenkli renk içerisinde olduğu taş evleri de oldukça meşhurdur. Buraya geldikten sonra taş evlerini ziyaret ederek bol bol fotoğraflar çekebilirsiniz. Adnan Menderes Havalimanına 90 kilometre uzaklıkta yer alan Alaçatı'ya doğrudan bu ulaşım sağlamanız da mümkündür.

ERYTHRAI ANTİK KENTİ

Yunan dilinde kızıl kent anlamına gelmektedir. Bu şehirde ki antik kentlerden bir tanesidir. Bu tarihi antik kentin kırmızı topraklardan geldiği biliniyor. Antik çağın izlerini içerisinde barındıran Erythrai antik kenti tarih boyunca pek çok açık hava müzeleri bulunmaktadır. Burada Kibele kayalıkları da sürekli olarak ziyaret ediliyor. İbadethane olarak da Matrone kilisesi yer alıyor. Bu tarihi antik kenti saat 9'dan öğleden sonra 4'e kadar ziyaret edebilirsiniz. Antik kente girişler tamamen ücretsizdir. Herhangi bir şekilde ücret ödemenize gerek yoktur.

İHTİŞAMLI ÇEŞME KALESİ

Çeşme'nin en bilinen tarihi yeri olan Çeşme kalesi buranın sembolik yapılarından bir tanesidir. Çeşme kalesi Osmanlı imparatorluğu döneminde II. Beyazıt Sultan iken inşa edilmiştir. Tarihi kalenin yapım tarihi de 1509 olarak bilinmektedir. Denizlerdeki hakimiyeti sağlamak amacı ile Çeşme kalesi inşa edilmiştir. Günümüze kadar gelmeyi başarmış olan bu kalenin tam olarak 600 yıllık bir geçmişi bulunmaktadır. Çeşme kalesi şehri adeta muhafız gibi koruyan bir kaledir. Burada çeşitli festivaller düzenlenmektedir. İçerisinde de bir tane arkeoloji müzesi yer alıyor. Çeşme kalesi ilk kez müze haline getirilme yılı da 1965 yılıdır. O günden bu yana bu kaleyi ziyaret edebilirsiniz. Bu kaleye tarihte İstanbul'dan getirilen silahlar da yerleştirilmiştir. Bundan dolayı 1984 yılına kadar bu kale bir silah müzesi olarak kullanılmıştır. Daha sonra ise normal müze statüsüne geçmiştir.

KERVANSARAYI ÜNLÜ

Burası günümüzde bir otel olarak kullanılmaktadır. İlk kez tarihte Osmanlı imparatorluğunda 1529'da Kanuni Sultan Süleyman'ın emri ile yapılmış bir yerdir. Osmanlı mimarisi ile inşa edilen Kervansaray iki katlı bir yerdir. Kervansaray içerisinde çok güzel bir işçilik ile süslemeler yapılmıştır. Başarılı bir şekilde yapılan inşa edilen Kervansaray günümüze kadar gelmiştir.

EŞEK ADASI'NDA DALIŞ SPORLARI YAPILIYOR

YUNANİSTAN ile yakın bir ada olan Eşek adası çok temiz bir denize sahiptir. Sualtı sporlarının da yapıldığı Eşek adası tatilcilerin uğrak noktalarındandır. Çeşme'de ki en ünlü adalar arasında Eşek adası yer almaktadır. Eşek adası dalış sporları da yapıldığı bir adadır. Eğer dalış öğrenmek istiyorsanız Türkiye'de öğrenebileceğiniz en güzel yerler arasındadır. Eşek adasının tam deniz derinliği ise 60 metredir. Eşek adası tarihte bu adada başıboş eşeklerin yer almasından ötürü verilmiş bir addır.

ÇEŞME ILICALARI

Deniz kum ve güneşin birleştiği bir yerdir. Burada daha fazla turistler bulunuyor. Muhteşem bir termal suyun olduğu ve denizin berrak suyun yer aldığı bu ılıcalara giriş tamamen ücretsizdir. Çeşme ılıcaları binlerce kişinin sağlık bulduğu yerlerdendir. Çünkü burada yer alan termal sular çok şifalıdır. Denizin ortasında tam olarak çıkan termal su doğal bir havuza dökülmektedir. Çeşme ılıcaları hem tatil yapmak hem de sağlık bulmak için çok güzel bir yerdir. Doğal zenginliği oldukça fazla olan Çeşme her dönemde ziyaretçi akımına uğramaktadır.