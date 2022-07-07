Kesintisiz eğlencenin merkezi

Beach clup kültürünün Türkiye'de başlama noktası olan Çeşme'de kesintisiz eğlence devam ediyor. Gündüz beach clup'da başlayan eğlence akşamları birbirinden güzel mekanlara taşınıyor. Çeşme'nin tatil imkanları içerisinde dinlenme ve sağlık turizminin yanı sıra Türkiye eğlence hayatının zirveye çıktığı dört ay yaşanıyor.

BİNLERCE İNSAN GELİYOR

Türkiye'de beach clup kültürünün başladığı Çeşme'de, nisan ayı sonu ile Aya Yorgi Koyu'nda açılan beach cluplar sezona hızlı bir giriş yapılmasını sağlıyor. Koyda bulunan mekanlar gündüz plajları ve partileriyle, gece ise clup olarak hizmet veriyor. Alaçatı tarafında yer alan çarşı içerisindeki onlarca mekan eğlence unsurunda farklı alternatifler sunarken, port tarafındaki eğlence mekanları ve beach cluplar da binlerce insana farklı eğlence imkanları sunuyor.

CAZİBESİNİ ARTIRIYOR

Alaçatı koylarında bulunan ve otellerin bünyesinde yer alan mekanlar da değişik eğlence unsurlarını bünyesinde barındırıyor. Çiftlikköy ve Ovacık'ta açılan beach cluplar ise Aya Yorgi'deki mekanlara rakip olmuş durumda. Ilıca tarafında bulunan restoranlar da dikkat çekerken, Çeşme Marina'daki birçok mekan da turizm merkezinin cazibesini artıran unsurlar arasında. Çarşı merkezindeki restoranlar, ayak üstü atıştırmalık yerler, dondurmacılar, merkez sahilinde bulunan ufak barlar ve kafeler de marinadan Tekke Plajı'na kadar olan bölümde tatilcilere hizmet veriyor.

SAKINLIK ISTEYENLER IÇIN DE YER VAR

DALYAN denildiğinde ise akla ilk olarak hiç şüphesiz balık ve deniz mahsullerinin mezelerle bir araya geldiği restoranlar geliyor. Langusta tutkunları Çiftlikköy'deki restoranları tercih ederken, sakin ve gözlerden uzak akşam yemeği isteyenlerin adresi ise Şifne ve Ildırı. Öte yandan Şifne'de bulunan havuzlu baech cluplar da eğlencenin bölgedeki nabzını tutuyor.