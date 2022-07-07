Naturak Gross’tan dev bir yatırım

Naturak Gross, toptan gıda alanındaki yeni yatırımını Çeşme'de faaliyete soktu. Yeni yatırımlarla İzmir ve ülkemiz ekonomisine ve istihdamına katkı sağlamaya devam ettiğini belirten Naturak Şirketler Grubu CEO'su Utku Özdamar, "Ege Bölgesi'nin en güçlü tedarik zinciri markası Naturak olarak, 25 yıllık tecrübemiz ve dev yatırımımız Naturak Gross ile şimdi Çeşme'deyiz. Halkımızı ve esnafımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Şu anda mağazamızda göreceğiniz fiyatlar 10 gün sonra değişecek fiyatlar değil. Tüm süreçleri organize bir şekilde; yüksek satın alma gücümüzü kullanarak yönetiyoruz. 2 bin çeşide yakın ürünümüz hep ucuzdur, en ucuzdur. Emek veren tüm arkadaşlarıma, tüm emektar çalışanlara ve dostlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

HİZMETTE SINIR YOK

Kuruluş temellerini 2001'de Gıda Çarşısı'nda, Öncü Salça'nın Ege Bölgesi distribütörlüğü ile atan Naturak A.Ş, marka hayatına ilk olarak küçük bir bakkal dükkanında başladı. Bugün, İzmir Menderes bölgesinde şu an için 4 bin metrekare kapalı ve 6 bin metrekare açık olmak üzere toplam 10 bin metrekarelik alanda, 15 araçlık 20 saha ekibi ile hizmet verdiklerini anlatan Özdamar, iş ortaklarımızı "sağlık ve kalitesinden ödün vermeyen" firmalardan seçiyoruz. Perakende zincir marketler, toptan, şarküteri, EDT, catering, horeca kanallarına, "Müşterilerimize hizmet sınırlandırılamaz" felsefesi öncülüğünde ürünleri hızla ulaştırmaktayız" dedi.

Hızlı tüketim ürünleri sektöründe yaygın, çağdaş ve güvenilir konsepti ile Türkiye'nin bir numaralı toptancısı olma vizyonuyla çalıştıklarını anlatan Özdamar, "Bu vizyonda da kalite olmazsa olmaz. Müşterilerine ve iş ortaklarına kaliteli hizmet sunmak için, işbirliğinin geliştirilmesinde, daha yüksek seviyelerde inovasyon ve ortak hedeflere ulaşma arzusunun, çalışanlarının mutluluğu ile olacağı inancını benimseyen Naturak A.Ş. olarak, teknoloji ve dijitali de önceliğimiz yaparak, iç denge yapısını oluşturmakta ve ileriye dönük "Kalite Yönetimi" süreçleri ile sistemini destekleyerek, gelişim ve yatırımlarını bu güvenle gerçekleştirmekteyiz.

Ayrıca firmadaki organizasyon yapısında ciddi değişiklikler yaptık; süreci teknoloji ve veri odaklı hale getirdik. Özel kodlanmış CRM sistemimiz ile yapıdaki tüm verilere hakimiyetimiz var. Saraçoğlu ailesi ciddi bir destek sağladı. Bugün Naturak, Avrupa standartlarında bir firma haline geldi. Çeşme mükemmel bir ilçe; doğa harikası ve son zamanlarda gözde olan bir destinasyon. Ege Bölgesi'nin en güçlü tedarik zinciri markası Naturak olarak, 25 yıllık tecrübemiz ve dev yatırımımız Naturak Gross ile şimdi Çeşme'deyiz" dedi.

BINLERCE ÜRÜN SEÇENEGI

NATURAK Şirketler Grubu CEO'su Utku Özdamar, "Naturak, yeni yatırımıyla İzmir ve Türkiye'nin ekonomisine ve istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor. Yeni konseptiyle, temel gıda ürünlerinden temizlik ürünlerine, şarküteri ürünlerinden taze sebze meyveye, kasap ürünlerinden fırın ürünlerine kadar binlerce ürün seçeneğini hem toptan hem perakende satış ilkesiyle tüketicilere sunulacak. Çeşme'nin en büyük mağazasıyız. Rekabetçi fiyat politikamızla Ege Bölgesi'nde ilkleri başarmaya devam ediyoruz. Yeni konseptimizle hazırladığımız mağazayı açmanın hem heyecanını hem mutluluğunu yaşıyoruz. Naturak Gross'ta hep ucuzluk var. Halkımızı ve esnafımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Şu anda mağazamızda göreceğiniz fiyatlar 10 gün sonra değişecek fiyatlar değil. Tüm süreçleri organize bir şekilde; yüksek satın alma gücümüzü kullanarak yönetiyoruz. 2 bin çeşide yakın ürünümüz hep ucuzdur, en ucuzdur. Emek veren tüm arkadaşlarıma, tüm emektar çalışanlara ve dostlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.