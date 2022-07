Rahatla’da hepsi bir arada

İzmir'in en keyifli yerleşim merkezlerinden biri olan Urla'da yer alan Rahatla Urla, 14 yıldır şehir yaşamından uzak doğası, bütünlüğünü korumaya devam eden doğal yaşamı ve doğal yaşamın renkleri olan hayvanlarıyla birlikte konuklarına huzur sunuyor. Aynı zamanda keyifli bir restoran olan Rahatla Urla, binicilik sporunun; çocuk, genç ve yetişkinlere öğretildiği bir spor kulübü olarak da hizmet vermeye devam diyor.

MİSAFİRLERİMİZLE PAYLAŞIYORUZ

Sosyal mesafeli 625, oturma kapasitesi 400 kişi olan 5 bin metrekare alanda yeşilin ve doğanın içinde bulunan Rahatla Urla'nın işletmecisi Eylem Ekin, "Atlarımız, tavuklarımız, horozlarımız, köpeklerimiz, meyve ağaçlarımızla doğanın içerisinde bir yaşam sunuyoruz. Ayrıca bahçemizde yetiştirdiğimiz domates, marul ve sebzelerimizi sunduğumuz kahvaltılarda kullanıyoruz. Ayrıca at binmeyi, köpeklerimizle oynamayı, horozlarımızın ötüşünü, tavuklarımızın ev sahibi edası ile yürüyüşlerini izlemeyi çok seviyoruz ve bu güzellikleri konuklarımızla paylaşmak istiyoruz" dedi.

LOKAL ÜRÜNLERLE GLOBAL SUNUM

14 yıl önce bu alanda yola çıkarken kahvaltıyla başladıklarını hatırlatan Eylem Ekin, "Kahvaltıda kendimize bir slogan belirledik; 'Lokal ürünlerle, global sunumlar.' Bu anlamda direk üreticiden ürünleri alıyoruz. Reçel ve sos gruplarını kendimiz üretiyoruz. Serpme kahvaltı menümüzde ezine peyniri, Kars kaşarı, İzmir tulumu, kızarmış hellim peyniri, grissini, kahvaltı salatası, Gemlik zeytini, ızgara yeşil zeytin, Antakya kırma halhal zeytini, mevsim reçelleri, süt karameli, haşlanmış yumurta, keten kıtırı üzerinde keçi büş peyniri üzerinde bal, baharatlı kahvaltılık sos, tereyağı, meyve tabağı, kaymak, petek bal, arı poleni, zeytinyağı, keş peyniri lorundan tereyağlı minci, baharatlı fırın patates, pişi, bazlama, simit, biberlikaşarlı tepsi böreği gibi ürünler bulunuyor" diye konuştu.

DOĞANIN İÇİNDE AKŞAM YEMEĞİ

Serpme kahvaltının dışında öğle ve akşam yemeklerinde de leziz sunumlar yaptıklarını belirten Eylem Ekin, şöyle devam etti: "Öğle yemeği servisimiz snack ağırlıklı ve İtalyan mutfağı etrafında dünya mutfağı diyebiliriz. Akşam yemeği servisimizde de yine dünya mutfağı esintileri bulunuyor. Bunun dışında özel davetler, grup yemekleri, iş toplantıları, motivasyon geceleri gibi grupları da ağırlayabiliyoruz."

"Rahatla Urla olarak misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamayı kendimize ilke edindik" diyen Ekin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu anlamda çocuklar bizim için en özel misafirler. Onların güzel vakit geçirmelerini sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. İsteyen çocuklarımız ata binebiliyor, at sevebiliyor, onları besleyebiliyor, kümesimize girip tavuk ve horozları sevip besleyebiliyor, köpeklerle oynayabiliyor. Çocuklar için belirli zamanlarda düzenlediğimiz ebru ve seramik çalışmalarına katılabiliyor. Yani burada kaliteli vakit geçirmesini sağlamak istiyoruz. Bu anlamda okullarla birlikte işbirliği yaparak çocuklarımıza binicilik eğitimi vermeye de hazırız." Yaklaşık 15 yıl gazetecilik yaptıktan sonra ıslak mendil fabrikası kuran Rahatla Urla'nın işletmecisi Eylem Ekin, aynı zamanda Torbalı'da 26 bin metrekare kapalı üretim alanı bulunan tesiste ambalaj dolum ve paketleme üretimi de yapıyor. Eylem Ekin, Manisa Turgutlu'da da 40 bin metrekare kapalı üretim alanı bulunan tesiste ise oluklu 12 bin ton mukavva ve koli üretimi gerçekleştiriyor.

YENİ YATIRIMLAR

YİNE Urla'da 10 dönüm alan içerisinde restoran ve organizasyon ağırlıklı yeni bir yatırım yaptıklarını belirten Eylem Ekin, "Gerek restoran gerekse organizasyon hizmetlerimizde tam bir ekip çalışmasıyla çalışarak sizleri özel gün ve gecelerinizde mükemmellik yolculuğumuza davet ediyoruz. Kapalı ve açık alanlarıyla düzenlenebilecek her türlü organizasyon için ideal bir mekan. Kurumsal toplantılar, lansman, kokteyl, parti, şirket eğitimleri yanı sıra düğün ve mutlu günleriniz gibi her türlü davetleriniz için yılın 365 günü hizmet vereceğiz. Açık hava organizasyonlarında, kokteyl düzeninde 2 bin, oturma düzeninde ise bin 300 kişiyi ağırlayabileceğiz. Restoran bölümünde, 150 kişilik kapalı alan ve 250 kişilik açık alanıyla oturma düzeninde de 400 kişiye kadar hizmet verebilmek. Geniş bir otopark alanına sahip olan bu yeni yatırımımızda mükemmel bir menüyü deneyimleyebilir, kahvaltı ve brunch keyiflerini yaşayabilirsiniz. Çalışmalarımız sona erdikten sonra daha detaylı bilgileri kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

ATLI SPOR KULÜBÜ

RAHATLA Urla'nın aynı zamanda bir 'atlı spor kulübü' olarak hizmet verdiğini belirten Eylem Ekin, "Bu kulüp hem eğitim veren, hem de binicilik faaliyeti gösteren bir yer. Bünyemizde 70 tane at bulunuyor. Bunlardan 50 tanesi pony. Kulübümüz hem at binmek isteyen hem de at biniciliği konusunda eğitim almak isteyen yetişkin ve çocuk herkese açık. Biz bu hizmetleri verirken de tabi atların sağlığı içinde bazı kuralları koymak zorunda kalıyoruz. Akşam 19.00'dan sonra atlar dinlenmek için beslenmeye alınırlar. Saat 19.00'dan sonra biniş yapılmaz. Pony cinsi atlara 15 kilogramdan, büyük atlara ise 80 kilogramdan fazla kişilerin binmesine müsaade etmiyoruz" ifadelerini kullandı. -Bu bir ilandır-