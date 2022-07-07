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Haberler İzmir Yarımada’yı yeniden inşa ediyor

Yarımada’yı yeniden inşa ediyor

27 yıllık tecrübesiyle çok önemli projelere imza atan Soner İnşaat Seferihisar bölgesinde yeni bir yaşam alanını daha hayata geçiriyor. Soner İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Soner tTanrıkulu, "hedeflerimizden hiç şaşmadık" dedi

7.7.2022

Yarımada’yı yeniden inşa ediyor

27 yıldır başta Güzelbahçe ve Yelki olmak üzere yarımada için önemli projeler üreten Soner İnşaat Yarımada'yı adeta yeniden inşa etti. Bölgede birçok başarılı projelere imza atan Soner İnşaat son yıllarda hayata geçirdiği Yelki 12 ve Nobilipark projelerinin ardından şimdi de Seferihisar bölgesine yeni bir projeye imza atıyor.

"BİR YILDA BİTECEK"
GÜZELBAHÇE ve Yarımada bölgesinde 27 yıldır bir çok başarılı projeye imza atan Soner İnşaat şimdi de Seferihisar'a yepyeni bir proje hazırlıyor. Proje 2023 Ağustos'ta tamamlanarak teslim edilecek. Soner İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Soner Tanrıkulu, " 27 yıldır hedeflerimizden hiç şaşmadık ve yine şaşmayacağız. Projemizi 1 yıl içinde bitirip satışa sunacağız" diye konuştu.

"SEFERİHİSAR'DA hayata geçirdiğimiz yepyeni projemiz huzuru ve konforu bir arada yaşatacak" diyen Soner Tanrıkulu "12 daireli 1 bloktan 1+1 ve 2+1 konutlardan oluşan projemizde tüm dairelerimizde yerden ısıtma, otomatik panjur ve yalıtımlı doğramalar, ebeveyn banyosu, açık mutfak, 3'lü ankastre set, hilton banyo bulunmaktadır. Seferihisar Camikebir mahallesinde yer alan projemizde konforlu bir yaşam alanı için her bir detay titizlikle düşünüldü" dedi.

DEPREME DAYANIKLI YAPILAR
30 Ekim'de yaşadığımız son depremden sonra ev alacakların ve ev sahiplerinin sosyal olanaklar ve lokasyondan çok depreme dayanıklılığına önem verdiklerini belirten Soner Tanrıkulu, "Soner İnşaat olarak biz kendimizin ya da ailemizin oturamayacağı bir evi yapıp müşterilerimize satmayız. Her projemizde olduğu gibi bu projemizde deprem yönetmeliğine uygun bir şekilde planlanmıştır. Ayıca projemizin zemin etüdü yapıldı ve geçer not aldı" diye konuştu.

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