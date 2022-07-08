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Haberler İzmir İzmir'de 'sahte avukat' çetesine operasyon! Milyonluk araçlara el konuldu

İzmir'de 'sahte avukat' çetesine operasyon! Milyonluk araçlara el konuldu

İzmir'de kendilerini avukat olarak tanıtan ve teslim alınmayan kargo nedeniyle sigorta borçları olduğu yalanını söyleyen çeteye operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 7 şüpheli tutuklanırken milyonluk araçlara da el konuldu.

DHA

08.07.2022, 13:01

İzmir’de ’sahte avukat’ çetesine operasyon! Milyonluk araçlara el konuldu

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte çağrı merkezi olarak faaliyet gösteren iş yerinden telefon aramaları yaparak, kendilerini 'avukat' olarak tanıtıp, dolandırıcılık yapan kişileri tespit etti. Şüphelilerin, 'Biz hukuk bürosundan arıyoruz. Daha önce size gelen ancak teslim almadığınız bir kargonuzla ilgili icra dosyanız var, ödeme yapmazsanız haciz gelecek' dedikleri, bazı kişilere de 'Önceden kalma sigorta borcunuz var' diyerek dolandırıcılık yaptıkları öğrenildi. Salı günü iş yerine düzenlenen operasyonda 6'sı kadın 7 kişi, gözaltına alındı.

1,7 MİLYON LİRALIK 2 OTOMOBİLE EL KOYULDU
İş yerindeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ve mağdurlara ait bilgiler ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edilen, haksız kazançla alınan ve başka kişinin üzerine devredilen, piyasa değeri toplam 1,7 milyon TL olan 2 otomobile de el koyuldu. Dijital materyallerdeki inceleme sonrası 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı da 9 oldu. Şu ana kadar yapılan çalışmada, 21 mağdurun ifadesinin alındığı öğrenilirken, dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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