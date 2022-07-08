İzmirliler dikkat! Metro ve tramvayda sefer saatleri değişiyor

İZMİR Metro'dan yapılan duyuruya göre Kurban Bayramı ve Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sefer saatlerinde değişikliğe gidildi. 9-15 Temmuz arasında Bayram ile Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle İzmir Metrosu, Karşıyaka ve Konak Tramvaylarındaki sefer planları güncellendi. Tatil boyunca İzmir Metrosu 06.00-00.20 saatleri arasında 7,5 dakikada bir hizmet verecek; Karşıyaka Tramvayı 06.00-00.20 saatlerinde 10 dakikada bir, Konak Tramvayı ise 06.00- 00.20 saatleri arasında 7,5 dakikada bir kalkacak.

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