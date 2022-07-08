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Haberler İzmir İzmirliler dikkat! Metro ve tramvayda sefer saatleri değişiyor

İzmirliler dikkat! Metro ve tramvayda sefer saatleri değişiyor

8.7.2022

İzmirliler dikkat! Metro ve tramvayda sefer saatleri değişiyor
İZMİR Metro'dan yapılan duyuruya göre Kurban Bayramı ve Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sefer saatlerinde değişikliğe gidildi. 9-15 Temmuz arasında Bayram ile Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle İzmir Metrosu, Karşıyaka ve Konak Tramvaylarındaki sefer planları güncellendi. Tatil boyunca İzmir Metrosu 06.00-00.20 saatleri arasında 7,5 dakikada bir hizmet verecek; Karşıyaka Tramvayı 06.00-00.20 saatlerinde 10 dakikada bir, Konak Tramvayı ise 06.00- 00.20 saatleri arasında 7,5 dakikada bir kalkacak.
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