Menderes’te Başkan Kayalar görevinden uzaklaştırıldı

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığınca ilçe belediyesinde yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve Meclis Üyesi Ertan Güleç, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Meclis Birinci Başkanvekili Gürsel Rüzgar vekaleten görevlendirildi.

YENİ İDDİALAR ORTAYA ÇIKTI

BU arada Kayalar ve Güleç'in Özdere'de bir otelin imar mevzuatına aykırı inşa edilmesine göz yumma karşılığında aracılar vasıtasıyla Bodrum'da birer villa aldıkları iddiasının ardından şimdi de Kayalar'ın eşi Aslı Kayalar'la ilgili de şok bir iddia gündeme geldi. Aslı Kayalar'ın hesaplarındaki bazı firmalar ile para transferlerinin de soruşturma kapsamında ortaya çıktığı öne sürüldü.

Kayalar'ın yerine 18 Temmuz'da Meclis içinden bir başkanvekili seçilecek. Güleç'in de uzaklaştırılmasıyla şu an CHP'nin belediye meclisinde 15, AK Parti ve MHP'nin de toplam 9 üyesi bulunuyor. Kulislerde, Menemen'deki gibi CHP'den 3 meclis üyesinin AK Parti'nin çıkaracağı bir adaya oy vermesi ile dengelerin değişebileceği yorumları yapılıyor. Öte yandan, İçişleri Bakanlığı'nca haksız kazanç elde ettiği ve kamuyu zarara uğrattığı ileri sürülen Aksaray'ın Yenikent Belediye Başkanı Mehmet Emin Yumuşak da dün görevinden uzaklaştırıldı

ERHAN GÜLENÇ