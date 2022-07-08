Soyer’den bahaneler

Başkan Tunç Soyer, Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi'nin düzenlediği organizasyonda İzmir basını ile bir araya geldi. Göreve geleli 40 ay olmasına rağmen Körfez ve koku için bir çözüm üretemeyen ve sorunun daha da büyümesine neden olan Soyer, 3 yılın sonunda Körfez'de kirliliği

oluşturan 3 neden belirlediklerini açıkladı.

"BİRKAÇ YILDA ÇÖZEMEYİZ"

Problemi ilk kez net bir şekilde ortaya koyan açıklamalar yapan Soyer, "Birincisi, İzmir'in yağmur suyu ayrıştırma altyapısında çok eksik var. Kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının birleşik sisteme sahip olması. İkincisi, tüm İzmir'in arıtmasını yapması beklenen oldukça eskimiş Büyük Kanal Projesi'ndeki tasarım hataları. Son olarak, Çiğli Arıtma Tesisi'nden çıkan suyun Körfez'in en dar noktalarından birine deşarj ediliyor olması ve iç körfezdeki sığlaşma" itirafında bulundu. Meseleyi birkaç yılda çözecek sihirli bir değneğinin olmadığını söyleyen Soyer, "Tüm imkanları zorlamamıza karşın maalesef yaptığımız müdahaleler için zamana ihtiyacımız var. Bugün elimizde Körfez'in nasıl temizleneceğine dair çok net, bilimsel bir yol haritası var" dedi.

"3 AYAKLI STRATEJİMİZ VAR"

"Körfezle ilgili sorunlara paralel olarak bu stratejilerinin de üç ayağı olduğundan bahseden Soyer, "Birincisi, İzmir'de birlikte akan kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını ayırmak. Adına 'birleşik sistem' denilen ve aslında bir sistemsizlik anlamına gelen bu yaklaşım şehrimizde koku, taşkınlar ve körfez kirliliği başlıklarıyla tezahür eden tüm konuların ortak nedeni.

İkinci ayak, Çiğli Arıtma Tesisi'nin ve çamur döküm sahasının rehabilitasyonu. Üçüncü ve son ayak, Çiğli Arıtma Tesisi'nden çıkan binlerce metreküp tatlı suyun çıkış noktasını iç Körfez'den orta Körfez'e taşımak ve iç körfezin sığlaşmasını engellemek" ifadelerini kullandı.

"EK BÜTÇE ÇALIŞMALARI YAPIYORUZ"

TUNÇ Soyer, kendisine yönelik 'İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ek bütçe yapma ihtiyacı var mı' sorusuna yanıt verirken, "Emin olun Büyükşehir'deki yangın da büyük. Büyükşehir'in yurt dışı borcu, yerli bankalara göre daha yüksek. Biz kurdaki her yükselişten ciddi bir biçimde etkileniyoruz. Tabii ki mutlak ek bütçe çalışması yapıyoruz. Bizim olumsuz etkilenmemiz tek katmanlı bir şey değil. İçinde bulunduğu belirsizlik yatırımcıyı son derece tedirgin ediyor. Bu da belediye olarak hizmet üretmemizin önünde ciddi bir engel. Her anlamda olumsuz etkileniyoruz" diye konuştu.

ERHAN GÜLENÇ