CHP’li Murat Bakan’dan devletin savcısına gözdağı

İzmir'de yolsuzluk operasyonu ile gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ancak sonrasında İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden el çektirilen Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar için CHP tarafından dün belediye önünde eylem yapıldı. Eyleme, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İl Başkanı Deniz Yücel, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.



SİYASİ ARENAYA ÇEKMEK İSTİYOR

Bazı belediyelerin çalışanlarını otobüslerle taşıdığı eylemde yapılan konuşmalar, adeta yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasını siyasi arenaya çekme amacındaydı. Bu konuşmalardan birine imza atan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan da, hem eylemdeki konuşmasında hem de yaptığı diğer açıklamalarda görevini yaparak soruşturmayı yürüten savcıya gözdağı verir gibi ifadeler kullandı. Bakan, "Bu savcı yeni bir savcı tanımıyorum ama araştıracağız kendisini. Aynı şekilde bir siyasal sürecin sonucu mudur? Çünkü baktığınızda ben bir hukukçu olarak ne bu operasyona, başkanın gözaltına alınmasına, mevcutlu bir şekilde götürülmesine, arkasından adli kontrol şartıyla salıverilmesine anlam veremiyorum. Ardından da görevden uzaklaştırma kararı... Bunun tamamen bir siyasi operasyon olduğu çok net belli. Ben savcıya sesleniyorum, bu işin arkasında olanları biliyoruz, sizi takip ediyoruz" dedi.



KAYALAR'A DESTEK VERMİŞTİ

Kayalar'ın aday gösterilmesinde kendisine verdiği destekle önemli rol oynadığı bilinen CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın soruşturmanın selameti açısından Mustafa Kayalar ve yine Bodrum'da bir villayı rüşvet olarak aldığı iddia edilen CHP'li Meclis Üyesi Ertan Güleç'in görevden uzaklaştırılması kararı alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu da tehdit ederek, "Senden de hesap soracağız. Bu adliye koridorlarına mevcutlu getirilerek tutuklanacaksın" diye konuşması dikkat çekti.

"MENEMEN SENDROMU" KORKUSU

İçişleri Bakanlığı'nın Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ı görevden uzaklaştırması sonrası kulisler hareketlendi. Menderes'te 18 Temmuz'da yapılacak başkanvekilliği seçimi öncesi CHP ve AK Parti gruplarında büyük bir hareketlilik yaşanıyor. CHP, Menemen'deki gibi bir kazanın olmasından çekiniyor. Bu nedenle bayramdan hemen sonra CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Seyit Torun İzmir'e gelecek. Öte yandan AK Parti'nin seçim stratejisi de belli oldu. AK Parti, CHP'nin meclis içindeki üç parça halinde olması avantaja çevrilmeye çalışacak. AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mümin Bayram ve Teşkilattan gelen Cemil Az, Ayhan Pehlivan ve Ayşegül Duran Türker isimlerinin aday gösterebileceği kulislerde konuşuluyor. Mecliste 15 CHP, 8 AK Parti ve 1 MHP'li meclis üyesi bulunuyor.

ERHAN GÜLENÇ