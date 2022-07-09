Eymen’in annesinin cezai ehliyeti tam

İzmir'de 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın tandırda ölü bulunmasıyla ilgili tutuklu yargılanan annesi Mine Durak (27) için, Adli Tıp 4. İhtisas Kurulu'ndan 'herhangi bir akıl hastalığı ve zeka geriliği saptanmadığı ve bulunduğu suçlara karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu' raporu verildi. İzmir Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, eşi ölen Mine Durak'ın 5 yaşındaki oğlu Eymen Sadık Durak'a şiddet uyguladığı ihbarıyla, Eylül 2019'da inceleme başlattı. Polis, Mine Durak'ı yakınlarının yanında buldu, küçük Eymen'e ise ulaşamadı. Polise çelişkili ifade veren kadın, oğlunun sevgilisi tarafından dövülerek öldürüldüğünü iddia etti. Gösterdiği yerde arama yapan polis, ağzı tuğlayla kapatılmış tandır çukurundaki poşette, elleri ve ayakları bağlı halde Eymen'in cansız bedenini buldu. Katil zanlısı olarak yargılanan anne Mine Durak için istenen adli tıp raporunda, genç kadının cezai ehliyetinin tam olduğu ortaya çıktı.

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