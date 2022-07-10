Ege’de çadır ve karavan tatiline yoğun talep! Kamp alanları doldu

Kurban Bayramı'nda 9 günlük tatil fırsatını değerlendirmek isteyenler, Ege ve Akdeniz'de tatil yörelerine yoğun ilgi gösterdi. 5 yıldızlı tesislerde konaklama ücretini fazla bulan ya da daha düşük bütçeyle uzun süre tatil yapmak isteyenler ise çadır ve karavan kamplarına yöneldi. Pandemi döneminde izole tatili tercih edenlerin de tanıtımına büyük katkı sağladığı kamp turizmi yoğun ilgi gördü. İşletmeler, ağaçlarla çevrili bahçelerde tatilcilerin kurduğu çadırlara elektrik ve su hizmeti de sağlıyor.