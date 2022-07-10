Ege’de çadır ve karavan tatiline yoğun talep! Kamp alanları doldu

'BAYRAMDA FİYAT ARTIŞI YAPMADIK'

Kurban Bayramı'nda herhangi bir fiyat artışı yapmadıklarını ifade eden Yün, "Bayramdan sonra fiyatlarda güncelleme yapacağız. Alana ilk giriş ücreti 12 yaş ve üzeri için olarak kişi başı 25 lira alıyorduk. Bu ücret 30 lira oldu. Konaklamalarda ise fiyatlar değişmedi. 4 kişilik çadırlar 110 TL, bize ait olan 4 kişilik çadırları kiralama ücreti ise 200 liradır. Kendi çadırlarımızda 4 adet yer yatağı var. Elektrik ve aydınlatma kablolarımızı çekiyoruz. Ortak kullanımda olan duş ve soyunma kabinleri, tuvalet, lavabolar, bulaşık yıkama tezgahlarımız ve buzdolaplarımız var. Bunları kullanmak ücretsiz" diye konuştu.